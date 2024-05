Voilà ce qui s’est vraiment joué derrière le changement de ministre de la Défense russe

Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou lors d'une réunion stratégique au Kremlin.

Atlantico : Selon vous, pour quelles raisons Vladimir Poutine a changé de ministre de la Défense ?

Viatcheslav Avioutskii : Il y a plusieurs raisons qui se chevauchent. La première est que Vladimir Poutine n'est pas entièrement satisfait de la vitesse de progression de l'armée sur le front, même si certaines avancées récentes ont été notables. Cependant, il pense que ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, il y a une autre raison qui remonte au début de l'intervention russe en Ukraine. Il est déçu de la phase initiale de l'opération. M. Choïgou était responsable de cette offensive contre Kiev, qui devait réussir rapidement et a été surnommée "Kiev en trois jours", mais qui a complètement échoué. Troisièmement, il y a l'effet de Prigojine. Choïgou n'a jamais réussi à s'imposer face à Prigojine, qui a finalement été écarté. Prigojine a discrédité en partie le rôle de Choïgou, ternissant son image. Enfin, Choïgou n'est pas populaire au sein de l'armée. Cette impopularité a augmenté considérablement ces derniers mois. Toutes ces raisons expliquent pourquoi il a été limogé et transféré à un poste à géographie variable, où il peut encore jouer un rôle, mais où il pourrait également être marginalisé. Je parle du poste de secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. De plus, on constate, depuis plusieurs semaines, que son groupe d'intérêt a monopolisé une partie du pouvoir en Russie, en instrumentalisant son contrôle sur l'armée. Ce clan s'est hissé face à d'autres clans puissants qui partagent le pouvoir autour de Vladimir Poutine. Le renvoi de Choïgou est donc également une réponse à la pression de ces clans qui cherchent à s'imposer.

On observe une réorganisation à différents postes du ministère de la Défense russe, accompagnée d'accusations de trahison, de corruption, de malversation. Est-ce que ces accusations sont fondées ou s'agit-il d'une volonté d'écarter les membres du clan Choïgou ?

En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la corruption est un élément essentiel et largement répandu à l'intérieur de la Russie. La corruption permet à certains clans de s'emparer de flux financiers d'origine étatique. Pour revenir à Choïgou, il est une figure notable. Il y a une quinzaine d'années, il faisait partie des successeurs potentiels d'Eltsine. Même après l'arrivée de Vladimir Poutine, il était bien vu par la population, considéré comme fiable et positif. Il a occupé des postes ministériels dès la fin de l'URSS. Choïgou n'est pas issu des forces armées, c'est un civil. Pendant une quinzaine d'années, il a été perçu positivement. Cependant, au fil du temps, il est devenu de plus en plus corrompu. Son entourage s'est enrichi, et lui-même aussi, rendant son opulence un prétexte pour attaquer son clan. Ainsi, la réorganisation et l'arrestation de certains proches du ministre de la Défense ressemblent à une purge visant à éliminer son clan. Un de ses fidèles, accusé de corruption et de détournement de fonds publics, l'accompagnait depuis son passage comme gouverneur de la région de Moscou. Depuis une dizaine d'années, ils travaillaient ensemble. Les arrestations montrent que Choïgou n'aura pas d'influence au poste qu'il occupe actuellement, ce qui signifie une menace permanente sur lui et son entourage. Il est également notable que tous les adjoints de Choïgou ont démissionné immédiatement après son transfert. Ils ne sont pas encore sous investigation, mais leur démission signifie que le ministère de la Défense sera désormais dirigé par une nouvelle équipe.

Pourquoi les proches de Choïgou sont-ils mis en prison et non simplement écartés ?

Je crois que M. Poutine a un intérêt à démasquer non seulement la corruption à un niveau intermédiaire, mais aussi à montrer qu'il lutte contre cette corruption. Par exemple, beaucoup de gouverneurs sont sous le coup d'investigations, et une partie significative d'entre eux finissent en prison. On peut estimer que 5 à 10 % des gouverneurs terminent en prison, ce qui montre que ce n'est pas une carrière sûre. Ces gouverneurs profitent du système, mais certains d'entre eux, liés de longue date à M. Poutine, n'ont jamais été inquiétés. Il existe une longue liste de personnes qui ne seront pas inquiétées tant que Poutine sera au pouvoir. Pourtant, pour montrer à la société russe qu'il lutte contre la corruption, il faut des exemples. Choïgou, qui a été limogé n’est pas inquiété judiciairement parce que sinon Poutine serait éclaboussé. Ainsi, Poutine envoie un message : la situation dans le ministère de la Défense est mauvaise, Choïgou n'est pas directement impliqué mais reste responsable et est donc sanctionné et transféré. Ce message montre une violence relative dirigée contre les membres du clan Choïgou, qui est en train d'être démantelé.