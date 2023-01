Vladimir Poutine et son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion au Kremlin.

Au cours des 10 premiers mois de la guerre avec l'Ukraine, le premier vice-chef d'état-major de l'administration présidentielle de Russie, Sergei Kiriyenko, a dû remanier radicalement son travail quotidien. Au début de l'invasion russe en février, Kiriyenko et son équipe de la section politique ont activement soutenu la guerre et ont rejoint le programme d'annexion des territoires ukrainiens, comptant sur une victoire rapide. Ses fonctionnaires et technologues politiques sont devenus les organisateurs de «plébiscites» et ont établi le flux de personnel vers la RPD et la LPR autoproclamées, ainsi que les colonies de Kherson et Zaporozhye - toutes les régions occupées par l'armée russe.

Après que l'armée a commencé à subir des défaites et que les perspectives de rester dans les «nouveaux territoires» sont devenues vagues, le bloc politique de Kirienko a pu rapidement passer à de nouveaux domaines de travail. Maintenant, ils se concentrent sur l'éducation de la jeune génération de Russes dans les écoles et les universités. À en juger par la capacité de son équipe à changer les agendas de sujets impopulaires, on ne sait pas combien de temps durera ce dernier objectif.

Les technologues politiques doivent s'adapter

Au début des années 2000, le créateur du système politique russe dans sa forme et sa forme actuelles, le premier chef adjoint de l'administration présidentielle, Vladislav Sourkov, a fait de ce qui est aujourd'hui l'équipe de Kirienko l'élément principal et le plus célèbre de l'administration présidentielle. . Ses subordonnés négociaient avec les acteurs politiques fédéraux et régionaux – qui à l'époque ne pouvaient être complètement ignorés. Son équipe s'est mobilisée autour de l'idée de s'opposer à la « menace orange » et de travailler avec les jeunes. Sourkov a pu prouver à Vladimir Poutine que lui et ses associés garantissent la stabilité du pays.

Le système de Sourkov s'est progressivement durci ; il y avait moins de marge de négociation avec les acteurs politiques. Tant les fédéraux que les régionaux doivent faire preuve d'une loyauté toujours plus grande envers le Kremlin sous peine d'être inscrits sur la liste des « oppositions non constructives » qui n'ont au mieux pas le droit de participer aux élections. Le système de Sourkov, cependant, n'a pas empêché les manifestations de masse de 2011-2012 et il a pris sa retraite en tant que directeur général de la politique intérieure. Les successeurs de Sourkov - Vyacheslav Volodin et Sergei Kiriyenko ont travaillé principalement selon ses modèles, bien qu'ils aient introduit des éléments de leur propre conception. Volodine tenta de construire un «Front populaire» sur le modèle est-allemand et exigea une loyauté encore plus grande de l'opposition parlementaire, l'attirant avec des postes de gouverneur et des garanties de passage aux parlements régionaux et à la Douma d'État. Kiriyenko s'est concentré sur la politique du personnel dans le corps du gouverneur, organisant des écoles et des concours (comme « Dirigeants de Russie ») pour les fonctionnaires, a perfectionné la mobilisation des entreprises afin de montrer des chiffres « corrects » aux élections.

Après le déclenchement de la guerre, tout cela est devenu moins pertinent. Déjà au printemps, il était clair que si rien n'était changé, le bloc politique du Kremlin devrait garder un œil sur les politiciens autrefois fidèles. L'ambitieux Kirienko n'était pas satisfait de cette situation et il a trouvé un moyen de s'en sortir.

Chef du Donbass

À cette époque, malgré l'échec de la guerre éclair, peu de membres de l'élite russe doutaient que l'armée russe serait en mesure de tenir les territoires occupés et d'occuper complètement la région de Donetsk. Cela était considéré comme le programme minimum, et la capture de Kyiv et d'autres régions ukrainiennes était considérée comme le programme maximum. Conformément à ces calculs, Kiriyenko a reconstruit le bloc politique sur une base militaire. Ses subordonnés ont commencé à préparer des «plébiscites sur l'annexion» des territoires occupés à la Russie, ainsi qu'à y envoyer des troupes de personnel composées d'étudiants de «l'école des gouverneurs» et de lauréats du concours «Dirigeants de Russie». Sergei Kiriyenko a tenté de prédire ce qui deviendrait important pour Vladimir Poutine après la fin victorieuse des hostilités, comme l'espéraient alors les dirigeants russes. Le pari sur le nouveau jouet du président était compréhensible; Kiriyenko pensait que le président serait fasciné par l'annexion et la russification des régions – il a presque deviné juste. En décembre dernier, Poutine a qualifié l'annexion de «nouveaux territoires» comme l'un des résultats positifs de la guerre encore inachevée.

Kiriyenko a effectué une manipulation simple mais efficace ; il a ajouté la composante Donbass à tous ses projets (élections, concours et écoles). Pourtant, il n'a pas pris en compte une chose - les actions réussies des forces armées ukrainiennes et l'état de l'armée russe. En septembre, l'armée ukrainienne a mené une offensive réussie dans la région de Kharkiv, après quoi l'administration pro-russe s'est exilée. Les «référendums», en raison du blocage des forces armées de la Fédération de Russie dans la région de Donetsk, ont dû être constamment reportés. Après la contre-offensive de Kharkiv, ces « plébiscites » ont été menés à la hâte en coopération avec l'armée et les services spéciaux — Poutine a estimé que l'Ukraine n'oserait pas attaquer les « nouveaux territoires de la Russie ». Ainsi, les subordonnés de Kiriyenko se sont avérés ne pas être les seuls à se tromper ; au final, les « plébiscites » et les résultats des votes n'aspiraient à aucune crédibilité. Ils ressemblaient aux résultats des votes en Tchétchénie, où le bloc politique du Kremlin n'est pas du tout impliqué dans les élections. En novembre, les troupes russes ont quitté Kherson et l'administration d'occupation s'est de nouveau exilée. Le chef du gouvernement pro-russe, Sergei Eliseev, est pleinement revenu sur son ancien lieu de travail dans la région de Kaliningrad. Quelle est la pertinence dans de telles conditions de la fourniture de personnel dans l'espoir qu'ils deviendront les leaders de la «restauration» et de la russification est une grande question.

La guerre continue d'exciter Poutine ; il y est complètement entraîné, mais il est déjà clair que non seulement la saisie de nouveaux territoires, mais aussi la rétention de ceux déjà occupés sont sous une grande question. Le pari de Kiriyenko, qui semblait presque gagnant-gagnant au printemps, ne s'est pas concrétisé. Pour la deuxième fois en un an, le bloc politique du Kremlin était confronté à de vagues perspectives.

Éducateur et idéologue

Cependant, Kirienko réinvente à nouveau la fonctionnalité du secteur qui lui est subordonné. Ensuite, il s'est concentré sur la fonction auparavant secondaire du bloc - le travail avec la jeunesse et l'illumination, ou plutôt la propagande sous son couvert. Sous Sourkov, des projets de jeunesse existaient également: par exemple, les mouvements de jeunesse «Nashi» et «Young Guard». Cependant, ils se concentraient sur le travail avec des militants pro-gouvernementaux qui devaient être capables de résister aux grands rassemblements de l'opposition dans les rues s'ils se produisaient. Après des dizaines de milliers de manifestants lors de rassemblements en 2011-2012, il est devenu évident que la jeunesse Sourkov ne s'opposait en aucune façon à eux (et ils ne pourraient pas s'y opposer). Le remplaçant de Sourkov, Volodine, ne s'est pas lancé dans la politique des jeunes ; il a essayé de rassembler les employés de l'État et les militants fidèles au gouvernement sous l'égide du «Front populaire». Sergei Kiriyenko, dans le cadre du concours «Dirigeants de Russie», a travaillé avec de jeunes carriéristes, formant une classe de bureaucrates technocratiques fidèles au gouvernement. Poutine aimait ces expériences ; il a rencontré les diplômés du concours, adressé ses félicitations aux finalistes. Kirienko ne pouvait manquer de remarquer l'amour du président pour la communication avec les écoliers et les enfants en général. Sous sa direction politique, il y avait plus de telles réunions; puis le premier chef adjoint de l'administration présidentielle a décidé de mettre le thème des enfants en ligne. Au printemps 2022, des informations ont commencé à apparaître dans les médias selon lesquelles le Kremlin prévoyait de créer un nouveau mouvement pionnier : apparemment, cette décision a été prise avant la guerre. Au cours de l'été, les rumeurs concernant un nouveau mouvement de jeunesse se sont apaisées. Après tout, à l'époque, le thème du développement de nouveaux territoires semblait plus prometteur. Après les retraites de Kharkiv et de Kherson, les « pionniers » reviennent à l'ordre du jour ; l'administration présidentielle et le ministère de l'éducation ont tenu un congrès du nouveau «Mouvement des premiers». Poutine lui-même est devenu le président de son conseil de surveillance.

En 2019, Kiriyenko prend la société « Savoir » sous son aile et en préside le conseil de surveillance. Cette structure a été créée à l'époque soviétique pour organiser des conférences idéologiques éducatives, et depuis les années 1990, elle s'est lentement flétrie et est morte. La relance de «Knowledge» est aussi un clin d'œil au président. Ces dernières années, Poutine s'est clairement passionné pour l'éducation ; il cite continuellement des exemples historiques dans ses discours, donne des leçons aux écoliers et écrit des articles pseudoscientifiques. Aujourd'hui, la société, dirigée par le jeune carriériste Maxim Dreval, en collaboration avec le bloc politique de l'administration présidentielle et du ministère de l'Éducation, élabore un nouveau cours idéologique pour les étudiants, «Les fondements de l'État russe».

L'administration présidentielle prépare un nouveau «communisme scientifique» pour les jeunes - une combinaison d'histoire, de sciences politiques et d'un exposé de cinq minutes sur l'actualité mondiale (naturellement, servi de la manière dont le Kremlin a besoin) et en même temps temps envisage de procéder à une sorte de licence des enseignants fidèles. Il est peu probable que les déloyaux acceptent de mener un sujet extrêmement idéologisé à la limite de la propagande.

En prêtant attention au processus éducatif et en travaillant avec les jeunes, Kirienko résout deux problèmes. Premièrement, il maintient le travail idéologique. Deuxièmement, il trouve une utilisation pour lui-même et ses subordonnés qui est pertinente pour Poutine et reste à l'ordre du jour présidentiel. En tant que véritable chef du Komsomol à la fin de l'époque soviétique, Kirienko est flexible. Les membres du Komsomol de ces années-là pouvaient combattre les non-conformistes, ou ils pouvaient accueillir les mêmes non-conformistes dans des clubs et s'engager dans des activités coopératives, tout ce que les autorités voulaient. Le conservateur du bloc politique se comporte de la même manière - il devine (ou du moins essaie de deviner) l'humeur de Poutine et adapte immédiatement son travail et le travail de ses subordonnés à leur convenance. Le premier chef adjoint de l'administration présidentielle est prêt à adapter les principaux projets à l'esprit du temps, comme ce fut le cas avec la délégation des «Dirigeants de la Russie» dans le Donbass, ou à transformer les projets de réserve en projets principaux, comme se passe maintenant avec l'éducation et l'illumination. Kiriyenko est un véritable caméléon de la verticale russe du pouvoir : un ancien libéral qui fuyait l'attention publique tient désormais des discours ultra-patriotiques et s'apprête à construire une nouvelle idéologie pour les jeunes. Ce fonctionnaire ne veut pas perdre son influence et modifie constamment la direction de son travail afin que, à Dieu ne plaise, il ne tombe pas au centre de l'attention de Poutine, essayant de toutes ses forces de plaire au président et de le divertir. Il est probable que nous verrons plus d'une fois les étonnantes transformations et manœuvres du bloc politique du Kremlin en fonction de l'évolution de la situation.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Riddle Russia. L'article original est à découvrir ICI