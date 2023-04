Voici comment rendre votre enfant féministe...

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le texte tente de réparer une injustice flagrante. En effet, dès le plus jeune âge, on apprend aux petites filles à être des petites filles. On les habille en robe. Et même on leur donne des poupées.

Cela ne se peut, cela doit cesser. Le texte constate avec horreur qu’on puisse leur dire : « Qu’est-ce que tu es jolie !». Il en déduit qu’on réduit les petites filles à leur corps. Ce qui est scandaleux et qui fera que quand elles seront grandes, elles se jetteront dans les bras des garçons.

Une éventualité qui fait frémir ! Non, il ne faut pas dire aux petites filles qu’elles sont jolies. Et si elle donne la main à des petits garçons, il ne faut pas leur demander en souriant : « C’est ton fiancé ? ».

Tout cela est à proscrire. Parce que sexiste ! Le texte ne dit pas si pour bien faire, il faut habiller les petits garçons en robe ; mais cela nous paraît nécessaire. Vous ne devinerez jamais où on a lu ça. Sur Madame Figaro ! Tout fout le camp.