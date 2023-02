Vladimir Poutine, méfiez-vous d’Evgueni Prigojine...

Prigojine a créé le groupe Wagner, avec la bénédiction du Kremlin et celle du patriarche orthodoxe Kirill.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Vous connaissez la légende de Frankenstein, ce savant fou qui avait créé un monstre. Il le croyait obéissant et à sa disposition, puis le monstre a échappé à son contrôle.

Ainsi en est-il de Poutine et de Prigojine. Ce dernier a créé le groupe Wagner, avec la bénédiction du Kremlin et celle du patriarche orthodoxe Kirill.

Le groupe Wagner s’était déjà illustré de manière sanglante en Afrique. Et maintenant en Ukraine. Il est devenu grand et puissant. Et puis à son tour, Prigojine vient s’en prendre aux chefs de l’armée russe. Il les accuse carrément de « trahison ». Car, dit-il, ils lui refusent des munitions et un appui aérien.

Entre les mercenaires de Wagner et l’armée régulière, il y a quelques petites nuances. Les soldats russes sont tout simplement cruels. Ceux de Prigojine sont d’une barbarie incroyable. Il est vrai qu’ils sont recrutés au sein des prisonniers de droit commun.

Pour bien comprendre ce qu’il se joue avec les menaces du chef du groupe Wagner, il faut se tourner vers la Rome antique. Les empereurs romains avaient une garde prétorienne. Régulièrement, les prétoriens se révoltaient et assassinaient les empereurs. Poutine a du souci à se faire.