Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine, son conseiller de l'ombre qui est à la tête du groupe Wagner.

Atlantico : Les contestations à l’encontre de Vladimir Poutine se multiplient en interne depuis le début du conflit. A quel point est-ce que Poutine est en train de perdre de son influence ?

Viatcheslav Avioutskii : Un sondage récent montre que 55% de la population russe s'est prononcé pour les négociations alors que seulement 20% voulait continuer la lutte armée en Ukraine. Cela signifie qu’il y a un changement d'attitude et d'opinion au sein de la population russe visiblement dépassée par l’ampleur que ce conflit est en train de prendre.

Je crois aussi qu'il y a des fissures dans l'unité nationale qui apparaissent parce que l'engrenage de la guerre en Ukraine provoque des victimes quotidiennes côté russe et ces funérailles de soldats professionnels, mais aussi de mobilisés sont de plus en plus remarqués dans la société russe. On peut remarquer cette perte d’influence au changement d'attitude de la direction russe qui se focalise de plus en plus sur les problèmes internes.

Et on commence à voir apparaître un mouvement anti-guerre massif de la part de la population qui a fui la Russie et qui se trouve actuellement en Géorgie, en Turquie et dans l’Union européenne.

On observe que des personnalités comme Evgueni Prigojine, le chef du groupe Wagner, émerger en Russie et gagner en popularité, les alliés de Poutine sont-ils en train de lui tourner le dos et de le remplacer petit à petit en Russie ? Un autre homme fort, Ramzan Kadyrov, devient de plus en plus visible dans la politique nationale, alors qu’il est supposé être seulement dirigeant d’une région… A quel point ces deux hommes représentent-ils une menace pour Poutine ?

Les relations entre Prigojine et Poutine sont très peu connues. Leur relation s'est développée, s'est renforcée dans l’ombre et a évolué en une relation très opaque. Prigojine a émergé comme une sorte d’homme à tout faire qui s’occupe des missions peu glorieuses, où la Russie ne veut pas s'engager ouvertement pour des raisons de prestige ou d'image. Avec ces activités il a commencé à prendre un ascendant et aujourd'hui ce n'est plus seulement le fondateur de la société militaire privée Wagner, c'est aussi un homme politique. Il y a une sorte de légende qui est en train de naître autour de Wagner. Le groupe est en train de se faire passer pour une force militaire capable de changer le cours de l’histoire alors que cette guerre elle était mal engagée. Il faut tout de même souligner que cette ascension politique est à ses débuts et qu’il ne va pas renverser Poutine du jour au lendemain. Pour des personnages comme Prigojine ou Kadyrov, il faut encore disposer d'un réseau beaucoup plus fort, ce qui n'est pas encore le cas. Ils sont en train de former des clans mais celui de Poutine est encore trop puissant. Même si l'effondrement du front russe en Ukraine ou une autre crise de ce type pourrait changer la donne et faire trembler Poutine.

Selon Thymothy Snider, « c'est mal de perdre en Ukraine mais pire de perdre en Russie », face à la contestation interne Poutine pourrait-il être forcé de se désintéresser de l’Ukraine pour gérer la situation interne ?

C'est tout à fait possible. C’est aussi là qu’on peut observer que l'objectif des sanctions qui était quand même de créer une forte pression sur l'économie russe est plutôt réussi. Le comportement plutôt irrationnel de Poutine mène à un changement de la vie interne et de la vie politique interne. Les personnages comme Prigojine ou comme Kadyrov constituent désormais une sorte de gouvernement de l'ombre qui réellement gouverne en Russie, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans ceux qui ont une haute importance stratégique (ex. la guerre en Ukraine). Poutine était complètement déconnectée de la situation en Ukraine et ne comprenait pas que globalement, l'armée régulière est en train de perdre cette guerre-là, ce qui est le cas. L’impact des sanctions se voit aussi au niveau économique du pays.

D'après les informations qui viennent des renseignements américains la Russie s'est approchée de l'Inde en leur demandant de fournir une liste très longue de produits qui lui manque et notamment beaucoup de composants électroniques.

Un autre signal de l’accroissement des tensions au sein de la société russe est son désintéressement de la guerre. Même les chaines les plus regardées diffusant de la propagande sont délaissées car s’installe de plus en plus une sorte de fatigue de la guerre auprès de la population.