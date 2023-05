Vincenzo Latronico : «Les imposteurs ou la dictature du vide»

Né à Rome, diplômé en philosophie à l' Université de Milan, Vincenzo Latronico a été traducteur littéraire pour diverses maison d’édition en Italie.

Simultanément, elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire".

Un vrai ( donc cruel ) regard d’écrivain. C’est ce qui frappe le lecteur dès les premières pages de ces « Perfections » ( Gallimard) ; l’amie Blandine Chaumeil –personnage- clef du service de presse Gallimard- m’avait parlé de ce texte ; Vincenzo Latronico a un regard d’écrivain sur l’époque contemporaine, qu’il scrute avec cruauté. Vincenzo Latronico observe nos vies hâtives, détruisant nos comédies, traquant nos habitudes et ces stratagèmes que nous sommes contraints de mettre en place pour nous cacher la vérité : les sociétés hyper- connectées qui sont désormais les nôtres n’ont qu’un objectif : nous obliger à faire semblant d’être alors que nous ne sommes plus que le reflet des modes et usages de ce temps ; des robots, et pas seulement dans le métro. Politiquement corrects, bien dressés, nous faisons semblant d’être bons, beaux et intelligents pour habiter l’image dominante, afin de correspondre aux critères ambiants. Nous sommes de vrais faux- semblants, des fantômes nichés dans un virtuel qui nous contraint tout en devenant une seconde nature . « A Berlin, Anna et Tom vivaient à bien des égards dans une bulle, plus resserrée et autarcique que celle qu’ils se créaient sur les réseaux sociaux ».

Nous cliquons,envoyons, imprimons, dirigés par l’image, esclaves du paraître et des écrans ; pendant que nous sommes connectés, absorbés par notre efficacité, la réalité s’effiloche, et quelque chose cloche mais quoi ? « Ils se sentaient défectueux, imposteurs, dans un monde adulte qui aurait pu à tout moment les démasquer . »La perte de sens épuise tout « et chaque nouvel élément de la liste faisait croitre en eux un malaise physique qui était plus que de l’irritation, presque du désespoir . » Les protagonistes- un couple d’Italiens expatriés à Berlin- exercent la fonction de « webdesigners » . « Ils finissaient un call ou levaient les yeux d’un mail compliqué » (…) « comme si la réalité luttait contre eux pour rétablir sa suprématie » Vincenzo Latronico s’impose d’abord par l’écriture : laconique, détachée, neutre. La phrase est certes nourrie mais elle creuse la page au lieu d’emplir le chapitre ; nous avons peur de ce que nous lisons. Comme détachée du sujet, la voix de l’auteur accentue la froideur du propos enveloppant ce couple parfait, épatant, tellement contemporain, beau, talentueux, connecté chic et tout, qui s’est installé à Berlin. «Leur smartphone, rechargé pendant la nuit, dessinait un rectangle lumineux sur la quatrième d’un livre couvert de poussière. Ils consultaient leurs mails et leurs réseaux au lit, visages bleutés par le rétroéclairage de l’écran tactile et ils ressemblaient à un couple de jeunes professionnel à Berlin, ce qu’ils étaient, en fait. » Anna et Tom ont « tout pour être heureux » à Berlin mais cette voix qui l’affirme est une voix d’écrivain, il y a donc de la cruauté dans l’air, une traversée des apparences ; nous sommes dans la littérature, pas à côté. Le non-dit est douloureux. Ambigu. L’auteur parvient à affirmer le contraire de ce qu’il nous dit à force de distance stylistique. Il évoque un ciel bleu mais secrètement,nous sentons qu’il pleut.Latronico décrit ses personnages en leur perfection théâtrale (cf. Les « influencers ») ( « the world is a theater : everyone plays his part » ) ; nous éprouvons leur inadéquation vitale. L’auteur démonte le système des images, c’est-à-dire les apparences, les faux-semblants : du vent ; ce vent qui porte et emporte la non -consistance des vies truquées. La perte de sens épuise l’amour. Anna et Tom ont beau cliquer, dire, faire, ils ne « sont » pas, ils ont seulement l’air d’être là. Leur parfaite allure, leurs propos adéquats, leur savoir-faire, leur emploi du temps exemplaire expriment la superficialité du vivant quand seule la publicité, la mode et les apparences sévissent jour et nuit, partout, tout le temps..« La vie promise par ces images est limpide et concentrée, facile. Dans cette vie-là, au printemps et en été, le café se boit sur le balcon pour profiter du soleil en faisant défiler les titres du New York Times et les notifications sur sa tablette. L’arrosage des plantes s’inscrit dans une routine qui comprend le yoga et l’ingestion d’un petit -déjeuner enrichi en différents types de graines »

Un matin qui a l’air parfait mais, à force de perfection, tout semble faux, contraint.

Et de même que dans les années soixante, Georges Perec avait enterré la société de consommation avec « Les choses » (Prix Renaudot 1965), de même Vincenzo Latronico règle son compte aux tics faussement chics de notre ère ultra-connectée. De Facebook, Youtube et Twitter en passant par Instagram et Tic Tock, partout règnent les « like », le narcissisme, les pokemon et la mise en scène de soi. Dans les files d’attente et les manifestations, nous brandissons nos smartphones, filmant et photographiant tout. Nous y compris, chers selfies !

Et alors ? Et alors rien, justement.Il vaudrait peut-être mieux regarder ?Voir, qui sait ? « La réalité n’était pas toujours fidèle aux images », dit le romancier contestant nos tics et modes. Les écrans nous dévorent car le temps est englouti par toutes nos connexions. Ces images que le romancier peint au fil de ses pages telles les salles d’un musée, ces images qu’il réduit à néant par le rythme de sa phrase cernent et serrent les personnages à les étouffer. Anna et Tom sont prisonniers des us et coutumes de l’époque « Ils étaient des créatifs. Eux aussi trouvaient ce terme imprécis et irritant. Leurs titres professionnels variaient mais, même dans leur pays d’origine, ces titres auraient nécessité l’emploi de mots anglais -web développer, graphic designer, online brand strategist. Ce qu’ils créaient, c’était des différences ». La tristesse des vies agrippées aux réseaux jaillit soudain telle une sorte de secret trop bien gardé ; la réalité nous aurait-elle quitté ? Vincenzo Latronico ne donne pas de réponse mais une sorte de menace plane sur ce couple tellement connecté : « Leurs vêtements de la veille étaient suspendus aux valets de chambre. Leur smartphone, rechargé pendant la nuit, dessinait un rectangle lumineux sur la quatrième d’un livre couvert de poussière. Ils consultaient leurs mails et leurs réseaux au lit, visages bleutés par le rétroéclairage de l’écran tactile et ils ressemblaient à un couple de jeunes professionnel à Berlin, ce qu’ils étaient, en fait . » On a rarement mis en scène avec tant de tact et de gravité l’absurdité contemporaine. Ce pourquoi tant d’homme et de femmes se droguent ou prennent des tranquillisants. Boris Vian aurait aimé.L’un des meilleurs textes du moment. Bravo Vicenzo !

Extraits

« Leurs amitiés étaient caractérisées par une surprenante facilité mais également par un je-ne-sais-quoi d’aléatoire et de friable. Anna et Tom avaient été accueillis avec une curiosité et une courtoisie qui semblaient parfois suspectes. La preuve d’une solitude que tous se forçaient à exorciser. »

« Ils se disputaient pour des broutilles, une polémique sur les réseaux sociaux, l’expiration d’un délai bureaucratique. Ils faisaient le ménage le dimanche en écoutant de rediffusions de l’Eurovision. Ils ne doutaient jamais qu’ils vieilliraient ensemble. Ils baisaient mal et peu souvent. »

« Ils vivaient deux vies. Il y avait la réalité tangible qui les entourait ; il y avait les images qui les entouraient aussi.