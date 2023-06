Victimes et parfois coupables : la violence n'a jamais épargné les chrétiens d'Orient

Annecy, après l'assaut survenu le 8 juin

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Si l'on était tristement ironique, on ferait remarquer qu'à première vue, mais à première vue, l'assassin d'Annecy avait tout pour plaire. Il était arabe. Il était demandeur d’asile. Il venait d’un pays arabe, la Syrie. La cause semblait entendue.

Mais les apparences sont parfois trompeuses. L’homme portait une croix autour du cou et a invoqué le nom de Jésus. C’est à peine croyable. Mais c’est vrai.

On oublie souvent qu’environ 10% des quelque 17 millions d'habitants en Syrie sont chrétiens, même si la guerre a rendu les statistiques peu fiables. Ils habitent une terre de violences. Avec de multiples actes de sauvagerie et de barbarie. Des centaines de milliers de morts de tous côtés. Des égorgés, des violées, des mutilés.

Depuis des années, une guerre meurtrière ravage la Syrie. Des hommes de Bachar al-Assad contre les insurgés de l’Armée de la Syrie Libre. Les musulmans contre les chrétiens. Les chrétiens, protégés par le numéro 1 syrien, contre les musulmans.

Les Kurdes contre Daesh. Les hommes du Hezbollah contre les Kurdes. Et les Turcs contre tout le monde. Ainsi, la Syrie est devenue une terre d’une sauvagerie extrême. Une sauvagerie qui gangrène les âmes et les cœurs. Cette maladie n’épargne pas non plus les chrétiens.

Ils se font tuer et tuent. Comment ne pas être violent en Syrie ? Cette violence rend fou. Dans ce sens, et quoi qu'en disent - en outre - les expertises psychiatriques, l’assassin d’Annecy est fou.