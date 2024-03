"Very Math Trip", ou comment attraper "la bosse des maths" sans se prendre la tête !

Un jeune prof de maths entreprend de faire découvrir et aimer les petits secrets ou anecdotes qui se cachent derrière la moindre équation ou le plus petit théorème de l’histoire des mathématiques, et ce depuis Euclide ou Pythagore. Derrière chaque geste de la vie quotidienne, derrière chaque passion amoureuse, dans les coulisses même d’un match de foot, se cache une énigme et une solution mathématique. Et à la portée de tous.

Manu Houdart joue et … fait jouer les spectateurs, car VERY MATH TRIP est un spectacle participatif. Le prof, depuis les planches, soumet au public un problème…assez simple au début. Dans la salle, une deux trois mains se lèvent, « Oui, vous avez trouvé, Madame… bravo ! », et c’est « l’effet WAOOUH » ! Magique en effet, ce cri de victoire qui retentit après chaque découverte du public et ponctue ce « voyage » à la fois ludique et pédagogique. • Certaines opérations sont spectaculaires et laissent pantois notamment avec les calculs de probabilités. Savez-vous que dans une salle de 200 spectateurs il y a une chance (et une seule) de tomber sur des (faux) jumeaux ! ? ! Et si vous voulez évitez de confondre les courbes de Gauss avec des mensurations de mannequins, vous y êtes ! Et comprendre la fabuleuse histoire des grains de riz pour le grand Vizir, vous y êtes aussi !