Vladimir Poutine et Vladimir Soloviev, un des propagandistes du Kremlin à la télévision russe, en 2013 à Moscou.

Atlantico : A la télévision russe, le ton semble avoir changé. Maxim Yusin affirme que l'Ukraine se moque de son pays et que la Russie ne peut s'en prendre qu'à elle-même ; Dmitry Abzalov remet en question les objectifs de l'invasion de l'Ukraine. Un changement est-il vraiment en train de se produire ?

Sergej Sumlenny : Oui, absolument. Pendant des semaines, un changement total de tournure s'est produit. Avant il était impossible de douter que la Russie allait gagner. Maintenant, ils parlent ouvertement des erreurs de planification. Ils confirment ouvertement qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre comme ils l'avaient prévu. Comme nous devons reconnaître que les plans initiaux de l'opération militaire n'ont pas pu être réalisés. Bien sûr, ils essaient de la vendre néanmoins comme une victoire. Par exemple, ils ont essayé d'expliquer pourquoi le retrait de Kherson, une défaite, n'était pas mais une sorte de décision stratégique intelligente. Ils ont essayé d'expliquer que c'était pour sauver l'armée. Et commencer une autre offensive. Mais il y avait des voix très fortes qui disaient ouvertement que c'était la conséquence d'une très mauvaise planification militaire. Les Russes ont abordé la situation quand ils ne peuvent pas nier complètement la réalité. Ils ont essayé de la déformer, bien sûr. Aujourd'hui, ils poussent très fort l'idée que les civils ukrainiens souffrent du froid ou du manque d'électricité. Ils ne parlent pas des batailles, mais des rapports sur la mauvaise situation des Ukrainiens ou des Européens, avec les pénuries alimentaires, etc.

Selon vous, quel a été le tournant des débats télévisés à la télévision russe ?

Je pense que c'est la défaite dans le Donbass et dans la région de Kharkiv lorsque les soldats ukrainiens ont commencé LEUR offensive. Cela a été le tournant. Ils ont commencé à rapporter les pertes. Il a commencé à rapporter les pertes, et ils ont commencé à expliquer ces pertes par le fait que les Ukrainiens ont eu plus d'artillerie, etc... la rhétorique était que les Ukrainiens n'auraient eu aucune chance contre la Russie s'il n'y avait pas eu l'aide occidentale. Le deuxième tournant a été Kherson. Les Russes disaient : Il n'y a aucune chance que les Ukrainiens la prennent. Et en une semaine, les Ukrainiens ont libéré Kherson. Hmm. Donc c'était les vrais moments de shitstorm de la propagande russe. Sur les médias sociaux, toutes les chaînes de télévision, etc. parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez cacher. Bien sûr, ils essaient. Par exemple, ils ont supprimé Kherson des prévisions météorologiques. Maintenant, c'est vraiment une situation orwellienne de 1984 où ils disent que nous n'avons jamais voulu de Kherson en premier lieu.

Le mécontentement et les critiques viennent-ils de tout le monde à la télévision ou de personnes spécifiques ?

Eh bien, c'est difficile à dire, parce que, comme, il y a beaucoup de programmes. Ils ont un talk-show quotidien de soixante minutes consacré presque exclusivement à des sujets ukrainiens et cinq ou six invités en studio.

C'est vraiment difficile à dire, comme qui est responsable de quoi. Mais ces débats sont, bien sûr, orchestrés. Comme si vous ne pouviez pas dire ce que vous pensez si ce n'est pas scénarisé.Il y a trois mois, il était impossible de critiquer la guerre, et maintenant ils le font ouvertement. Le message est clair : la guerre ne peut pas être gagnée comme prévu.

Le présentateur russe Tigran Keosayan a également fait part de son sentiment sur la situation. "Il y a de l'irritation. Cette irritation et cette colère sont similaires aux sentiments qui ont eu lieu en 1916 et ces sentiments doivent être évités". La référence à la Russie de 1916 1917, se renforce-t-elle et inquiète-t-elle la population ?

Cette comparaison est typique des discussions politiques russes. Parce que l'exemple de l'effondrement de l'empire russe et de la révolution est quelque chose dont les Russes se souviennent. Aussi, parce que la révolution a toujours été un sujet à l'école, etc. J'ai déjà vu cette comparaison avant cette guerre. Ce qui est important, c'est qu'ils ont essayé de trouver d'autres points de vue sur cette situation. Par exemple, ils se concentrent sur les négociations de paix. Ils se concentrent sur la souffrance des civils ukrainiens pour faire un appel afin d'adoucir l'accord pour les Russes. Bien sûr, ils mentionnent toujours la super arme, qui peut leur faire gagner la guerre. Mais ils essaient surtout de détourner l'attention. Quand ils parlent de l'effondrement de l'empire soviétique, je pense qu'ils poussent ce récit pour effrayer les Russes et leur expliquer pourquoi ils doivent s'unir autour de Vladimir Poutine pour se battre plus fort.

Vous venez de mentionner Poutine. Il semble qu'il soit de plus en plus critiqué sur le plan personnel. Dans quelle mesure est-ce le cas ?

Nous avons observé, notamment sur la chaîne Telegram, qui est évidemment utilisée par les propagandistes russes de manière très active, des critiques assez fortes, sur le plan personnel. Ses décisions en matière de ressources humaines en particulier. Comme ses décisions avec Shoigu, qui est ministre de la Défense, concernant les généraux également. Il n'est pas évident de savoir quel est l'impact de ces critiques. Car oui, Poutine n'a pas beaucoup de succès. Mais quel est le prochain arrêt ? Donc, ils critiquent Poutine pour ses mauvaises décisions, mais ils n'appellent pas à son retrait.

Le canal télégraphique Grey Zone aligné sur le groupe Wagner critique les frappes de missiles russes non ciblées en Ukraine comme une compensation insuffisante pour les retraits territoriaux. Est-il important que ce groupe paramilitaire s'exprime ?

Oui, c'est important. Prigojine fait partie des critiques. Bien sûr, il n'est pas vraiment un homme d'affaires privé, puisque son pwc Wagner fait partie de l'armée, mais en même temps, il essaie d'obtenir plus d'indépendance. Aujourd'hui, il cherche clairement à être représenté. Avant, il avait tellement peur des médias qu'il n'apparaissait nulle part, il n'y avait aucune photo de lui. Maintenant, il est partout, il fait des discours, des apparitions, etc. Il essaie de se présenter comme un vrai leader dur qui peut vraiment changer les choses, qui est beaucoup plus décidé que Poutine.

Un langage très simple, des promesses claires, des mots très durs et brutaux. Il joue le rôle de Staline ou d'un général soviétique dans les films de propagande. La question est de savoir s'il veut accroître son influence. Pour, dans le meilleur des cas, remplacer Poutine ou fait-il partie d'une opération de propagande où Poutine le laisse faire pour avoir un épouvantail humain contre l'Occident et jouer le jeu favori de Poutine en disant : "Regardez, si je disparais, le type qui arrivera au pouvoir sera bien pire que moi. Il a exécuté ses soldats avec une masse. Vous voulez vraiment qu'il soit le président de la Russie ?"

Pensez-vous que tous ces faits s'ajoutent à peut-être le début de ce qui pourrait être une capitulation psychologique de la Russie ?

Je ne sais pas. Je pense que la capitulation psychologique se produit normalement, dans la plupart des cas, après la défaite militaire. Si elle ne vit pas complètement dans les ruines et les débris des villes détruites, la société a besoin de temps après la défaite pour faire face à la réalité. Hmm. Et non l'inverse. Mais bien sûr, la propagande russe a besoin de trouver des excuses. Parce que la guerre se déroule absolument différemment de ce qui était prévu.

Et quelles pourraient être les conséquences de l'autre situation ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une véritable contestation dans l'opinion publique ?

Je ne pense pas qu'une discussion publique soit possible en Russie. Les Ukrainiens ont toutes les chances de libérer leur territoire au cours de l'année prochaine. Dans le meilleur des cas, d'ici l'été 2023 et dans le pire, d'ici Noël 2023 (en ajoutant l'année pour qu'il soit clair que ce n'est pas Noël 2022). Ensuite, il y aura très probablement des négociations avec la Russie. Il ne s'agira pas tant de mettre à pied l'armée russe que d'obtenir des réparations, des garanties de sécurité pour la militarisation de la Russie, la livraison des criminels de guerre, etc.

La société russe se retrouvera dans une situation où, après 18 mois de guerre, elle n'a plus rien. Et cela pourrait entraîner l'effondrement de la Russie. Le mécontentement dira que c'est assez. Nous avons souffert trop longtemps. Certaines régions pourraient dire "nous ne voulons plus en faire partie". Nous proclamons notre dépendance. Nous avons assez de gens. Nous avons un territoire. Nous avons une constitution, une religion, une langue etc". Les conséquences dépendent de l'issue de la guerre, de ses conséquences, de sa réaction - je crois qu'ils essaieront d'empêcher l'effondrement par crainte qu'il ne provoque des ravages, ce qui n'est pas vrai. À court terme, l'Ukraine va gagner, la probabilité d'un effondrement de la Russie va augmenter de façon spectaculaire, et nous verrons ce qui se passera ?

Un changement de régime et un remplacement de Poutine sont sur la sont sur la table pour l'avenir ?

Non, absolument pas. Je ne crois pas à un quelconque changement de régime. Le changement de régime n'apportera rien. Quelqu'un peut essayer de sauver la Russie en sacrifiant Poutine et en lui faisant porter le chapeau, mais les Ukrainiens ne le croiront pas. La véritable démocratisation de la Russie ne peut se faire qu'avec le démantèlement de la Fédération de Russie. Nous avons cru une fois que remplacer Poutine par Medvedev, supposé plus libéral, pourrait aider. Il affiche maintenant des appels à une attaque nucléaire contre l'Occident.

