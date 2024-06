Ursula von der Leyen arrache les soutiens nécessaires pour un second mandat à la tête de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un discours.

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

La course au leadership de l’Union européenne touche à sa fin avant même qu’elle ne commence officiellement. Les rapports indiquent qu'il existe déjà un consensus entre la majorité des États membres, qui a pris forme lors des discussions informelles du week-end.

Le favori du Conseil européen (EUCO) est l'ancien Premier ministre portugais António Costa, qui a récemment démissionné à la suite d'un scandale de corruption, tandis que le service extérieur de l'UE sera probablement dirigé par le Premier ministre estonien notoirement belliciste, Kaja Kallas.

Même si le premier cycle de négociations désignées sur le leadership de l'UE ne commencera que plus tard, lundi 17 juin, la première réunion entre les dirigeants de l'UE devrait se terminer avec les nominations provisoires déjà en place. Les dirigeants des plus grands pays se sont mis d'accord sur les noms lors du sommet du G7 la semaine dernière en Italie, puis ont gagné contre les autres lors de la conférence de paix en Ukraine en Suisse. Aucun électorat européen n’a été impliqué dans ce processus.

Cinq années supplémentaires de VDL

Tout d’abord, le second mandat d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne est à ce stade un fait accompli du moins selon plusieurs diplomates au courant des discussions. La reconduction de von der Leyen est soutenue par les trois plus grands pays de l’UE, ce qui ne laisse que les petits États membres s’aligner.

La plus grande question concernait l’Allemagne : le gouvernement dirigé par le parti socialiste (SPD) se rangerait-il du côté d’un candidat issu des démocrates-chrétiens (CDU), leur plus grande opposition nationale ? Ou bien le chancelier Scholz tenterait-il d'imposer le candidat phare de son propre parti, l'actuel commissaire au Travail, Nicolas Schmit ?

En fin de compte, Scholz – qui se trouve dans une position politique précaire en raison des mauvais résultats électoraux de son gouvernement et qui a donc cruellement besoin d’alliés internationaux – a décidé de ne pas nager à contre-courant. "Tout indique qu'Ursula von der Leyen sera en mesure de briguer un second mandat", a déclaré le chancelier, faisant allusion à son soutien à la candidature du chef de la Commission. "Je pense qu'il s'agit désormais de tout rassembler très rapidement et de manière cohérente. Et nous réussirons", a-t-il affirmé.

Dans le même temps, Scholz a mis en garde contre la formation d'une éventuelle coalition par le Parti populaire européen (PPE) de von der Leyen avec le bloc des Conservateurs et réformateurs européens (ECR) de Giorgia Meloni, demandant plutôt la formation d'une « coalition Ursula » de centre-gauche (PPE, S&D et Renew) pour continuer à diriger le Parlement européen.

La majorité de « centre-droit » (PPE, ECR, Renew) a été présentée la semaine dernière par le parti Fratelli d'Italia (FdI) du premier ministre italien, sans doute avec la promesse que l'ensemble du ECR soutiendrait von der Leyen au Parlement. Même si elle a obtenu la nomination de la majorité des États membres, von der Leyen devra encore être confirmée par le Parlement avec 361 voix sur 720 – ce pour quoi l'influence inébranlable de Meloni sur son groupe ECR pourrait s'avérer utile.

Un socialiste frappé par un scandale

Bien qu’un peu moins sûr, les deux autres postes les plus importants de l’UE ont également leurs favoris, soigneusement sélectionnés pour maintenir un équilibre entre les principaux groupes politiques et régions géographiques d’Europe. Cela ne veut pas dire qu’ils sont les meilleurs pour le poste, mais cela n’a jamais été le critère principal.

Le président du Conseil européen (EUCO), chargé de présider et de favoriser le consensus entre les 27 chefs d'État, sera probablement l'ancien Premier ministre socialiste du Portugal, António Costa, qui a démissionné en novembre dernier lorsqu'un important scandale de corruption a englouti son cabinet, l'impliquant personnellement.

Bien que Costa nie toujours tout acte répréhensible, une enquête criminelle est en cours contre lui et les membres de son cabinet, et les Portugais ont massivement rejeté son mandat au gouvernement lors des élections anticipées de mars, qui ont vu la montée en puissance du centre-droit (AD) désormais au pouvoir, ainsi que l'opposition nationale conservatrice ( Chega ).

Pourtant, l'échec spectaculaire de Costa au niveau national ne semble pas être un problème lors du recrutement européen. Notons également que Costa n'est pas le premier fonctionnaire européen à échapper aux poursuites judiciaires nationales en travaillant à Bruxelles. En tant que ministre allemande de la Défense, von der Leyen a également été frappée par un scandale de corruption impliquant des contrats très lucratifs en 2019, lorsque Berlin a décidé qu'il ne pouvait plus la garder, faisant d'elle la reine de l'Europe.

La seule personne qui pourrait encore défier M. Costa pour la présidence de l'EUCO est le Premier ministre danois Mette Frederiksen, qui est soutenue par une coalition de pays nordiques qui n'aiment pas l'idée de confier le poste à un représentant méditerranéen fiscalement laxiste alors que la moitié de l'Europe est en déficit budgétaire. Mais comme cela signifierait que le parti socialiste S&D se retrouverait probablement sans poste de premier plan, Mette Frederiksen devra probablement attendre un autre mandat.

Un faucon de la taille d'un moineau

Ce qui est peut-être un poste encore plus important alors que la guerre en Ukraine fait rage est celui de chef du service des affaires étrangères de l'UE (SEAE), actuellement occupé par Josep Borrell, un socialiste espagnol de Catalogne qui a également été président du Parlement européen auparavant.

Borrell devrait être remplacé par le Premier ministre libéral estonien, Kaja Kallas, connu dans toute l'Europe pour être l'un des critiques les plus virulents et les plus agressifs de la Russie de Poutine. On ne peut guère lui en vouloir, car les Estoniens vivent sous la menace constante d’une invasion à la manière de l’Ukraine de la part de leur puissant voisin. Pourtant, la confiance belliciste de Kallas vient uniquement de son appartenance à l’OTAN, l’Estonie étant une nation de 1,3 million d’habitants, soit à peine plus d’un dixième de la taille de Moscou à elle seule.

En outre, Kallas visait à l'origine un poste beaucoup plus élevé et voulait devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN après l'expiration du mandat de Jens Stoltenberg en octobre. Ce poste reviendra probablement au Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte, et à son parti, car Kallas est considéré comme un « canon libre » lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et de sa rhétorique anti-russe, et les alliés veulent éviter de provoquer davantage Moscou.

Il semble cependant que ce qui est trop pour l'OTAN soit acceptable pour le SEAE, et Kallas deviendra le prochain haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères. À moins, bien sûr, que les négociations prennent une tournure inattendue – peut-être en ce qui concerne les portefeuilles de la Commission – et que quelqu’un de complètement différent soit finalement choisi.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI