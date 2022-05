"Une vision du monde" d'Hubert Védrine : une référence essentielle pour appréhender avec réalisme les rapports entre les peuples et les Etats sur la durée

Cet ouvrage signé par un des hommes politiques les plus proches du pouvoir pendant 19 ans exactement (14 ans aux côtés de François Mitterrand et 5 ans comme chef de la diplomatie sous la 3è cohabitation) traite de la métamorphose du monde politique pendant les années Mitterrand jusqu’à nos jours.

Pour résumer la pensée et le discours d’Hubert Védrine, citons le : « Nous sommes passés d’un monde bipolaire à un monde multipolaire avec l’arrivée sur le devant de la scène de pays émergents (les fameux Brics), la disparition de l’URSS en tant que grande Fédération de Russie et le rôle fondamental d’une superpuissance, la Chine » (le pays aux 2000 milliards de $ de réserve). La chute - Védrine parle plutôt de déchirure - du Mur de Berlin a sonné le bouleversement de l’ordre mondial et la remise en question du leadership américain. Pendant 20 ans le parapluie nucléaire des Etats Unis ne semble plus indispensable. Mais tout change très vite. L’écart de pensée entre l’Europe et les Etats Unis se creuse. Pendant 20 ans l’Europe baignée d’optimisme a vu la vie en rose tandis que les USA ont voulu croire à un nouvel ordre international gouverné par le leadership américain. « Les Européens rêvaient à un monde post-tragique et post-historique ».

Ainsi ce diplomate sceptique, cet observateur réaliste, ce cynique - diront certains - rassemble sur 800 pages différents écrits, lettres, conférences, essais, réflexions antérieures ou actuelles, ordonnés suivant 6 chapitres commentant sa vision du monde : 1. Préface : un réaliste à contre-courant - 2. Penser la géopolitique et les relations internationales dans un monde chaotique - 3. Ecologisation - 4. La France - 5. L’Europe - 6. Le Monde. Hubert Védrine ne mâche pas ses mots notamment au sujet des Européens qui s’affrontent, affichant leurs divisions et leur égoïsme. S’ils continuent, estime-t-il, ils vont droit dans le mur à force de reniements (exemple les accords d’Helsinki qui prévoyaient des négociations pour l’entrée de la Turquie) et d’atermoiements. Cela n’empêche pas Hubert Védrine d’annoncer une Europe à 30 d’ici peu, estimant inéluctable l’entrée de la Serbie aux côtés de la Sublime porte. Théoricien de l’Equilibre et chantre de la Real Politique, il affirme : « L’Europe vue par les atlantistes d’un côté et par les post-historiques de l’autre, ça ne marche pas » et plus loin : « L’Europe mourra d’obésité ou de liquéfaction si elle n’est pas capable de se fixer des limites géographiques ». A chaque page les phrases de ce diplomate littéraire font mouche. Autre regret, autre erreur beaucoup plus dangereuse : l’incompréhension manifestée à l’égard des dirigeants, son président en tête, de la Russie, autrefois étranglée, voire humiliée, aujourd’hui rejetée. Védrine visionnaire ?