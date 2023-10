Une université tunisienne appelle les musulmans à rejoindre le djihad contre Israël

Des musulmans tunisiens se rassemblent lors d'une procession à la mosquée Zitouna à Tunis.

Une université tunisienne, considérée comme l'un des centres historiques de la pensée islamique, a appelé ses étudiants à soutenir le djihad ou la guerre sainte perpétrée par le groupe terroriste Hamas contre l'État d'Israël.

L'Université Ez-Zitouna, fondée entre la fin du VIIe siècle et le début du VIIIe siècle, a publié une déclaration sur Facebook le 12 octobre concernant « l'Opération : Inondation d'Al-Aqsa », le massacre de plus d'un millier de civils par les combattants du Hamas le 7 octobre.

La publication du document en langue arabe est passée largement inaperçue dans les médias occidentaux jusqu'à ce que le journal italien Il Giornale en fasse état cette semaine, traduisant des passages de la déclaration appelant les musulmans à s'engager dans le djihad.

L’université déclare qu’il est du devoir de tous les musulmans de s’engager dans la lutte contre Israël, et que c’est un « message clair adressé à la communauté islamique et à ses armées… afin qu’ils puissent se déplacer rapidement vers la terre bénie et infiltrer les habitations pour éradiquer l'entité juive ».

« Le soutien à la lutte du djihad en Palestine est une obligation individuelle pour tous les musulmans… Le devoir immédiat de la communauté islamique est de revenir sur le droit chemin », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous exhortons les imams à accomplir leur devoir religieux depuis les chaires pour favoriser l’unité parmi les rangs des musulmans face à l’alliance des croisés et des sionistes », ajoute-t-il.

La direction de la Grande Mosquée Zaytouna, ainsi que l'université, ont publié cette déclaration et lorsqu'une plateforme en langue arabe a tenté de demander des éclaircissements sur les propos de la mosquée Al-Maamour de l'université d'Ez-Zitouna, on leur a répondu : « La décision sur le djihad est considérée comme une décision légitime et solidaire avec ce qui se passe en Palestine.»

Le ministre tunisien des Affaires religieuses, Ibrahim bin Muhammad Al-Shaibi, a également publié une déclaration le lendemain, le 13 octobre, condamnant Israël comme un « gang sioniste » appelant toutes les mosquées de Tunisie à soutenir les Palestiniens.

Il a déclaré:

"J'appelle les Imams d'Al-Khutbah à inviter tous les Tunisiens à s'engager dans des campagnes de don du sang au profit du peuple palestinien, au cœur du rôle du discours religieux dans les mosquées, en faveur des grandes questions de justice, et pour dénoncer l'injustice et la tyrannie et pour servir les causes de la nation égyptienne, avec en tête le cas d'Al-Quds Sharif.

Je les appelle également à avoir pitié des âmes innocentes des justes martyrs, qui ont pleuré avec leur sang pur et leurs âmes pures [en] terre de Palestine, à prier pour le prompt rétablissement des héros blessés et à prier Dieu. Et à être une aide et un soutien pour le peuple palestinien et à renforcer la vaillante résistance".

Le journal Il Giornale note que les Italiens pourraient être préoccupés par les commentaires de l'université, car la Tunisie est l'un des principaux points de départ des dizaines de milliers de migrants illégaux arrivés en Italie cette année.

Selon les statistiques de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 12 000 ressortissants tunisiens sont arrivés en Italie cette année sur un total estimé de 140 856 migrants arrivés illégalement dans le pays au 22 octobre.

Certains Tunisiens arrivés illégalement en Italie ces dernières années ont perpétré des attentats terroristes, dont le plus récent à Bruxelles ce mois-ci, au cours duquel un immigré clandestin tunisien a abattu deux ressortissants suédois.

En Allemagne, la police a arrêté un ancien combattant de l’État islamique qui, selon elle, préparait une attaque terroriste liée au conflit en cours entre Israël et le Hamas. Les forces de sécurité pensent que l’extrémiste avait prévu de conduire un camion et de faire un maximum de victimes à travers la foule lors d’un événement pro-israélien.

Le complot présumé fait écho aux actions de l'immigré clandestin tunisien Anis Amri, qui a également conduit un camion dans un marché de Noël bondé à Berlin en 2016, tuant une douzaine de personnes et en blessant des dizaines d'autres.

