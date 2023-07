"Une nuit" d'Alex Lutz

Bien malin celui qui pourrait définir Alex Lutz, car cet artiste, né en 1978 à Strasbourg, tient beaucoup de son illustre aîné italien, Leopoldo Fregoli : impossible de le cantonner à un genre ou à une activité. A 44 ans, tour à tour, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre, scénariste, romancier, réalisateur et bien sûr acteur, Alex Lutz s’est frotté à tous les métiers de la scène et du cinéma. Comme, en plus, il ne tient pas en place, sur scène ou devant la caméra, il s’amuse, lorsqu’il fait l’acteur, à multiplier les emplois, jouant avec le même brio et la même verve, les jeunes hommes, les chanteurs vieillissant (Guy), les chefs nazi (OSS 117: Rio ne répond plus), les secrétaires (Catherine et Liliane), les aristocrates (Les Visiteurs: la Révolution), les pères ( En plein feu), les mères, les pipelettes, les économistes, les tennismen (Cinquième Set), et même les cavaliers…

Artiste multi-récompensé - notamment, un Molière de l’humour pour un Seul en scène en 2016, le César du meilleur acteur pour Guy en 2019, Grand Prix Raymond Devos en 2022 - l’infatigable créateur du duo Catherine et Liliane (en compagnie de Bruno Sanchez) continue de multiplier les activités sur scène, devant ou derrière la caméra. Insaisissable, Alex Lutz.