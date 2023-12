"Une merveilleuse histoire de sexe dégueulasse" de Pierre Notte : un texte au vitriol, sans complexe aucun

PIERRE : « Alors c’est vous…

BENOIT : C’est moi…

PIERRE : C’est vous mais ce n’est pas vous

BENOIT : Si, c’est moi

PIERRE : Ce n’est pas vous

BENOIT : C’est moi, je vous dis que c’est moi

PIERRE : Ce n’est pas vous, ni la tête ni le corps ni rien ce n’est pas vous et vous avez des poils […]

BENOIT : Des poils ? Non… je, quoi des poils ?

PIERRE : ça se voit que vous avez des poils !

BENOIT : Vous non plus !

PIERRE : Moi non plus quoi ?

BENOIT : Vous non plus ce n’est pas vous !

PIERRE : Non, ce n’est pas moi, ce n’est pas moi et ce n’est pas vous on en reste là. »