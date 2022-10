« Une idée géniale » de Sébastien Castro : jamais deux sans trois !

La pièce « Une idée géniale » de Sébastien Castro est à découvrir au Théâtre Michel à Paris.

Une idée géniale

De Sébastien Castro

Mise en scène : José Paul et Agnès Boury

Avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury

Théâtre Michel

38 rue des Mathurins

75006 PARIS

01.42.65.35.02

https://www.theatre-michel.fr/

Jusqu'au 12 novembre, du mardi au samedi à 21H Samedi et dimanche à 16H30

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Arnaud et Marion ont visité un appartement à Paris. Lors de la visite, Arnaud a cru remarquer un coup de cœur de Marion pour l’agent immobilier. Il rencontre dans les transports par hasard le sosie de cet agent et, pour s’assurer de la fidélité de sa femme, il lui demande de prendre sa place…

Une idée géniale ? Pas tout à fait, car c’est sans compter sur le hasard de la génétique facétieuse qui, pour un sosie, va lui en donner trois et lui rendre la soirée particulièrement compliquée.

POINTS FORTS

Les situations inénarrables et follement drôle, avec des répliques irrésistibles. C’est un feu d’artifice de rires que nous offre cette équipe de comédiens tous plus drôles les uns que les autres dans cette comédie flamboyante écrite par Sébastien Castro.

Des quiproquos en pagaille dans le plus pur style de la comédie de divertissement. La mise en scène de José Paul et Agnès Boury ne nous épargne aucun temps mort, pour nous remettre des situations plus incongrues et délirantes. C’est jubilatoire et on sent que l’auteur a baigné dans l’atmosphère des plus grands vaudevillistes. Ce spectacle n’est pas sans rappeler les pièces de Ray Cooney, qui triomphèrent sur les scènes de boulevard.

L’interprétation est d’une rigueur qui confine à l’excellence. La performance de Sébastien Castro est à saluer, mais ses partenaires sont d’une efficacité tout aussi redoutable. Mention spéciale pour Agnès Boury, véritable ovni de candeur ahurie. On compatit aux vicissitudes de José Paul et Laurence Porteil en victimes de leurs propres pièges.

QUELQUES RÉSERVES

Aucun.

ENCORE UN MOT...

C’est un rire sain, sans vulgarité, ni facilité.Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas été emporté par un tel tourbillon.

Réservez vite votre soirée.

UNE PHRASE

THOMAS : « Ah c’est Jules !

ARNAUD : Jules ?

THOMAS : Mon frère !

ARNAUD : Ah non, non non, c’est pas votre frère.

THOMAS : Ah ben c’est moi alors.

ARNAUD : Non.

THOMAS : C’est forcément mon frère ou moi.

ARNAUD : Non, c’est l’agent immobilier.

THOMAS : Mais non !

ARNAUD : Si !

THOMAS : C’est dingue ! »

L'AUTEUR

Une grande complicité lie Sébastien Castro avec José Paul, pour lequel il joue plusieurs spectacles. Il a tous les talents : comédien, metteur en scène et producteur de théâtre, il est nominé deux fois aux Molières pour le meilleur second rôle dans Le prénom et Le comiquede Pierre Palmade.

J’ai envie de toi est la première pièce dont il est l’auteur, et a remporté un immense succès, avec à la clef une nomination pour le Molière du meilleur comédien dans un spectacle privé. • • Castro est régulièrement présent sur le petit écran avec La petite histoire de France.