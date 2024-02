Une grève peut en cacher beaucoup d’autres

Un panneau indiquant "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture" alors que les agriculteurs bloquent la route sur l'autoroute A6 près de Chilly-Mazarin, au sud de Paris, le 31 janvier 2024.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Partout, et par tous les temps, il n’est question que de la révolte paysanne. Les journaux en font des tonnes. Et les radios et les télévisions des heures d’antenne. Cette révolte est très populaire, car elle est plébiscitée par une écrasante majorité de Français.

De surcroît, les agriculteurs ont une arme très dissuasive : leurs tracteurs bloquent des routes et des autoroutes. Le gouvernement en a pris conscience et a commencé à céder à une partie de leurs revendications car il ne peut pas faire autrement. En même temps, d’autres grèves s’annoncent en cascade. La CGT-RATP prévoit une grève reconductible de six mois (donc pendant les Jeux olympiques).

Les marins pêcheurs entrent aussi dans la danse. La même chose avec les profs. Les restaurateurs et les hôteliers également. Les chauffeurs routiers dont les poids lourds sont aussi efficaces que les tracteurs pour barrer les voies.

C’est un assaut général qui va le laisser le gouvernement sans force. Les renseignements généraux qui scrutent attentivement ces mouvements se rassurent en indiquant qu’il s’agit de « revendications catégorielles ». Et que donc il n’y aura pas de convergence des luttes.

C’est fort possible. Mais ce n’est pas quasi certain. Alors pourquoi toutes ces grèves ? Il y a bien sûr des effets d'entraînement de la révolte paysanne mais il y a surtout le fait que le pouvoir est faible et à bout de souffle. Il cédera sur tout pour sauver les Jeux olympiques.