Une génération de radicaux fragiles (ou le retour du marxisme à l’assaut des démocraties libérales)

La liberté d’expression est devenue une victime de la crise culturelle actuelle que traverse l’Occident.

L’imprégnation des dogmes marxistes dans les institutions des sociétés occidentales, et en particulier sur les campus universitaires, constitue un défi. Elle entraîne en effet une forte baisse du respect des libertés civiles, notamment de la liberté d’expression et de la liberté de la presse.

La liberté d’expression est devenue une victime de la crise culturelle actuelle que traverse l’Occident. Alors que le mouvement pour la liberté d’expression des années 60 a apparemment libéré les entraves à la liberté d’expression, ce qui représente un tournant crucial dans l’histoire des libertés civiles, nous sommes aujourd’hui confrontés à une nouvelle série de défis. Les institutions universitaires sont censées favoriser l’intellectualisme et la pensée critique ; cependant, la ferveur idéologique éclipse de plus en plus cette capacité. L’imprégnation des dogmes marxistes dans nos institutions constitue un défi sur les campus universitaires occidentaux et dans la société au sens large.

Selon l’indice de démocratie 2021 de The Economist, la dernière décennie a été marquée par une « forte baisse » du respect des libertés civiles, notamment de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. La pression exercée par les pays européens pour lutter contre les « discours de haine » – généralement au détriment d’importantes libertés « politiques, religieuses et artistiques » – est un facteur qui contribue à cette « récession de la liberté d’expression ».

Cette récession s'est traduite par une nouvelle détérioration de la liberté d'expression sur les campus universitaires. Alors que les universités occidentales amplifient les questions contemporaines d’identité, l’imposition de nouvelles restrictions sans précédent à la liberté d’expression se multiplie.

Un courant particulier d’extrémisme politique qui a sans aucun doute pris de l’importance sur les campus universitaires est le marxisme culturel susmentionné. Largement défini comme une mutation du marxisme, il a recalibré la lutte idéologique d’une lutte de classe à une lutte d’identité. Par extension, la lutte politique pour renverser le système a désormais comme fer de lance les questions de race, de genre, d’identité sexuelle, etc. C’est désormais une caractéristique notable sur les campus universitaires occidentaux, tant dans les salles de cours qu’au-delà. En effet, à la suite du mouvement Black Lives Matter à l’été 2020, une nouvelle vague de censure et de politiquement correct a déferlé avec la théorie marxiste de la théorie critique de la race (CRT), qui utilise la race comme un outil d’analyse interdisciplinaire qui prétend que la société occidentale est caractérisée par des inégalités structurelles raciales, sexuelles et de genre, mises en œuvre dans les institutions universitaires occidentales.

À Lire Aussi

A la fin, est-ce le capitalo-marxisme qui l’emportera?

Autrefois confiné aux marges du monde universitaire, le CRT a été diffusé grâce à la frénésie culturelle BLM et est désormais devenu courant.

En rejetant le concept de colour blindness (indifférence à la couleur de peau), il choisit de racialiser les universitaires. Parmi les nombreux points de discorde, une critique notable est qu’il diabolise des individus – les hommes blancs hétérosexuels sont considérés comme le summum de l’oppression – et qu’il simplifie à l’extrême l’histoire. Par exemple, le CRT efface l’histoire de la persécution des Juifs en les catégorisant comme blancs et donc, selon les normes du CRT, comme faisant partie de la classe des oppresseurs.

Le CRT a été adopté par les plus grandes institutions mondiales, telles que l'Université d’Harvard. Bien qu’il s’agisse principalement d’un phénomène américain, il a fait son chemin outre-Atlantique et dans le discours public ainsi que dans les recherches des principales institutions universitaires au Royaume-Uni, en Belgique et ailleurs.

Ce qui unit peut-être l’Amérique du Nord et l’Europe de manière plus générale sur cette question culturelle, c’est la présence du marxisme culturel dans la culture étudiante des campus universitaires. La Tendance Marxiste Internationale (IMT), une organisation marxiste révolutionnaire active dans plus de 35 pays à travers le monde, a noté le succès de la campagne #CommunismOnCampus qui s'est accompagnée du « lever de drapeaux rouges sur les campus du monde entier ». On peut se promener dans certaines des meilleures universités du monde à Londres, Paris et Berlin et trouver régulièrement des affiches d’événements marxistes saluant l’intersectionnalité, brisant le système, appelant à la révolution socialiste à travers le monde, etc. Le festival marxiste annuel organisé à l’École d’études orientales et africaines (SOAS) de l’université de Londres rassemble tous ces fantasmes marxistes. Il accueille un large éventail d’orateurs et d’hommes politiques socialistes-marxistes, dont l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn.

À Lire Aussi

Ces 3 facteurs sans lesquels Karl Marx aurait vite été oublié

Dans l’ensemble, il existe un culte du politiquement correct qui fait partie de la culture de classe et des cultures étudiantes. Cette vague de marxisme s’accroît aux dépens de la liberté d’expression, les étudiants du monde occidental protestant contre la venue de certains orateurs sur leurs campus. Les raisons des étudiants vont du fait que l'orateur est considéré comme politiquement incorrect, jusqu'au fait qu'il représente un pays spécifique - les invités israéliens ont tendance à être des cibles, comme l'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, à l'Université d'Oxford, à l'Université de Cambridge, à la London School of Economics, pour n'en nommer que quelques-uns. De tels abus de la liberté d’expression sont malheureusement plus fréquents qu’on pourrait l’espérer. Plus tôt cette année, en mai, l'Oxford Union a accueilli Kathleen Stock, une universitaire critique en matière de genre, qui a été forcée de se cacher dans un placard à balais au milieu d'une manifestation trans. Il est clair que la liberté d’expression – qui fait partie intégrante des sociétés démocratiques – est attaquée.

Parallèlement à l'intégration du CRT et du politiquement correct sur les campus universitaires, la dernière décennie a vu apparaître davantage d'obstacles à la liberté d'expression, récemment sous la forme d'« espaces sûrs » pour les étudiants. Selon le National Center for Biotechnology Information, les étudiants américains de premier cycle deviennent de plus en plus sujets à un syndrome de protection vindicative, dans lequel les individus attaquent toute personne ou tout ce qui menace leur bien-être émotionnel. Ainsi, des espaces sûrs ont été créés pour « protéger » les étudiants des « mots et des idées qu’ils n’aiment pas ». L’institutionnalisation du politiquement correct a été préjudiciable à la « capacité d’argumentation et de raisonnement » des étudiants. Malheureusement, ces phénomènes ont fait leur chemin outre-Atlantique au cours de la dernière décennie. En 2018, une commission parlementaire britannique a enquêté sur les « espaces sûrs » et a constaté que ce nouveau phénomène sur les campus entrave la liberté d’expression en raison de son « arrêt illégitime » du débat sur le campus. C’est pourquoi les universités abaissent le seuil de la liberté d’expression au nom de ce type particulier de vulnérabilité émotionnelle chez certains étudiants.

À Lire Aussi

Critical Race Theory : tout comprendre à la tempête politique woke qui déchire les Etats-Unis

À partir de ces observations, il est important de comprendre que cette attaque du politiquement correct sur les campus universitaires fonctionne à deux niveaux et qu’il existe donc deux remèdes différents. Apparemment, le politiquement correct est devenu une partie de la culture étudiante (sous la forme de protestations, en particulier celles qui font taire les orateurs jugés politiquement incorrects) ; de plus, le politiquement correct est devenu plus ancré dans la salle de classe (dans les disciplines enseignées telles que le CRT). Pour le premier problème, des mesures ont été prises au niveau gouvernemental. Par exemple, en mai 2023, le gouvernement britannique a adopté la Freedom of Speech Act, qui a été saluée comme une avancée majeure dans la protection et la promotion de la liberté d’expression sur les campus universitaires, soulignant l’importance du débat et de l’échange d’idées au sein des établissements universitaires. Pour remédier au deuxième problème, celui des programmes enseignés, les solutions sont plus difficiles à mettre en œuvre. Les universités étant des institutions privées, indépendantes du gouvernement, il n’y a pas grand-chose à faire pour décourager l’enseignement de programmes comme le CRT. C'est pourquoi les États-Unis a généralement fait des progrès en supprimant le CRT des programmes de la maternelle au secondaire depuis 2021, mais n’a pas été en mesure d’aborder le domaine de l’enseignement supérieur.

Les perspectives des dogmes culturels marxistes, comme celui du politiquement correct, sont encore obscures. La question de savoir si le problème va s’atténuer, rester inchangé ou s’aggraver est discutable. Même si l’action politique étudiante sur les campus universitaires n’est pas un phénomène nouveau, la dernière décennie a donné naissance à une génération de radicaux de plus en plus sensibles. Comme mentionné, cela va de pair avec la détérioration du respect des libertés civiles, telles que la liberté d’expression et la liberté des médias. L’exigence accrue du politiquement correct a également engendré un seuil plus élevé pour commettre des « discours de haine ». Les campus universitaires ne sont que des loupes de dilemmes sociétaux actuels et plus vastes. Au cœur de cette question se trouve l’impératif fondamental de préserver les valeurs occidentales, à savoir son engagement à soutenir les piliers de la liberté d’expression. Les résultats de cette purge en cours sur ces valeurs démocratiques traditionnelles dépendent de la mesure dans laquelle nous pouvons protéger et entretenir ces valeurs, tant dans les universités que dans tout le pays.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative et traduit avec leur aimable autorisation

À Lire Aussi

Conflits sociaux permanents : mais pourquoi la France n’a-t-elle jamais entrepris de démarxisation ?