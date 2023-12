"Une façon d'aimer" de Dominique Barbéris : grand Prix de l’Académie française 2023

Une photo jaunie « Douala, rue des Cocotiers, 1958 » sur le buffet de sa grand-mère intrigue la narratrice. Qui est cette tante Madeleine discrète et élégante dont on disait qu’elle ressemblait à Michèle Morgan ?

La narratrice, avec quelques souvenirs, imagine la vie de cette tante. Dans les années 1945/1950, après la disparition du père à la guerre, Madeleine vit à Nantes avec sa mère et sa sœur, un quotidien modeste et paisible. Les années passent et à 26 ans, Madeleine n’est pas mariée, elle risque de rester vieille fille ! En 1955, elle « se laisse épouser » par Guy fou d’amour et part avec lui au Cameroun où il est négociant en bois.

Une vie d’expatriés… une petite Sophie naît…et le retour précipité en France. Après un passage au Havre, ils s’installent à St Nazaire où Guy a trouvé un travail avant de prendre sa retraite à Nantes. Le couple reste silencieux sur cet épisode africain, pourquoi ?