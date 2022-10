Une étude démontre que certaines personnes sont plus attirantes pour les moustiques

Pourquoi les moustiques sont particulièrement attirés par certaines personnes ?

Atlantico : On entend régulièrement certaines personnes se plaindre qu'elles sont des aimants à moustiques, ce qui explique qu'elles se fassent piquer plus que les autres. D'après vos recherches, ces aimants à moustiques existent-ils ?

Maria Elena De Obaldia : Oui, absolument. Notre étude a montré que les aimants à moustiques existent et que c'est l'odeur unique de leur peau qui attire les moustiques. Nous avons pu montrer que les aimants à moustiques restaient des aimants à moustiques aussi longtemps que nous les étudiions, jusqu'à environ 3 ans dans certains cas.Il est logique que l'odeur soit responsable des préférences des moustiques entre les humains, car les humains ont une température corporelle et des exhalaisons de CO2 similaires (autres indices qui attirent les moustiques). Je dois dire que nous ne sommes pas les premiers à étudier les aimants à moustiques en laboratoire, mais nous avons réalisé l'une des études à plus long terme dans ce domaine (pour autant que je sache). Et notre intérêt pour les acides de la peau est unique.

Votre étude s'intéresse particulièrement à la façon dont les niveaux d'acides carboxyliques dérivés de la peau provoquent spécifiquement cette attraction. De quoi s'agit-il exactement ?

Les humains attirés par les moustiques avaient des niveaux beaucoup plus abondants d'acides carboxyliques à longue chaîne dans la peau que les humains les moins attirés par les moustiques.Ce sont des molécules grasses qui proviennent de nos pores. Les niveaux d'acides carboxyliques trouvés sur la peau d'une personne.

On dit souvent que l'attraction des moustiques est due au fait d'avoir un sang "sucré". Est-ce une légende urbaine ou est-ce lié ?

C'est une légende urbaine ! Les moustiques femelles nous piquent pour avoir notre sang, car elles ont besoin des protéines du sang pour pondre des œufs. Elles se procurent du sucre à partir d'autres sources (nectar de plantes), il n'y a donc aucune raison de croire que le sucre dans le sang leur importe.

En outre, le moustique décide qui piquer à distance, en utilisant son odorat. L'élément le plus pertinent est donc l'odeur émanant de la peau de la personne (et non le goût de son sang). Il est possible que notre sang affecte indirectement l'odeur que nous émettons, mais il s'agit d'un effet indirect.

Comment avez-vous découvert cette attirance des moustiques pour certains types de personnes ?

Nous avons conçu un test (appareil de laboratoire) pour le vérifier. Nous avons demandé aux participants de porter des bas de nylon sur leurs avant-bras pour recueillir l'odeur de leur peau, puis nous avons étudié l'attrait de l'odeur de différentes personnes pour les moustiques à l'aide du test. Ce tweet décrit le processus :

Est-il possible de faire quelque chose pour se rendre moins attirant pour les moustiques de façon permanente ?

Non. Le répulsif DEET fonctionne très bien, mais doit être réappliqué fréquemment - un répulsif plus durable serait un progrès majeur.

Existe-t-il des personnes qui agissent comme des répulsifs à moustiques comme il existe des aimants à moustiques ?

Il se peut qu'il y en ait, mais nous n'avons pas trouvé de preuves de l'existence de "répulsifs à moustiques" dans notre étude (nous ne nous sommes toutefois pas concentrés sur cette question spécifique). Tous les humains que nous avons étudiés étaient au moins un peu attirés par les moustiques.

Nous avons fait quelques expériences sur la question du "répulsif" - nous avons mélangé l'odeur d'un aimant à moustiques (sujet 33) avec l'odeur d'une des personnes les moins attirantes de notre étude (sujet 28) pour voir si cela rendrait l'odeur du sujet 33 moins attirante - et cela n'a pas été le cas !