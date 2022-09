Un tremblement de terre chez les enseignants !

Les enseignants votent de plus en plus à droite, selon un récent sondage.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pendant longtemps, les enseignants furent de gauche et même parfois toute la gauche. Ça avait commencé en 1905 avec les Hussards Noirs de la République quand il s’agissait de faire la peau des curés. Et ça a continué depuis. Sous la IIIe République. Puis sous la IVe. Et la Ve. Ils votaient socialiste et plus rarement communiste.

Puis, patatras, ce pilier de gauche s’est effondré et tout au moins lézardé. Un sondage nous apprend que dorénavant plus de 52% des enseignants votent à droite et pour 20% d’entre eux même à l’extrême droite !

Que s’est-il donc passé pour qu’on ait une majorité de profs de droite sans parler de ceux qui ont marqué leur préférence pour Marine Le Pen et Eric Zemmour ? La réponse est simple : elle tient à la réalité de ce que vivent les enseignants. Des profs insultés ou molestés par les racailles… Des enseignantes menacées de viol par les mêmes racailles...

La gauche institutionnelle a, comme les autruches, mis sa tête dans le sable pour ne pas voir ce qui arrivait aux enseignants, leur clientèle pourtant privilégiée.

La gauche institutionnelle vivait dans l’illusion du « vivre ensemble » et ne voulait pour rien au monde stigmatiser la jeunesse des banlieues. Alors, les enseignants se sont détournés d’elle. Mais la gauche est-elle encore la gauche ?

