Un couple se promène près de la Tour Eiffel lors de la pandémie de Covid-19.

Atlantico : Professeur Ogden, vous êtes un spécialiste de la perception du temps. Vous avez travaillé sur la pandémie de Covid-19. Du confinement aux couvre-feux, le Covid a en effet été une période bizarre pour beaucoup de monde. Comment notre perception du temps a-t-elle évolué et changé pendant cette pandémie ?

Ruth Ogden : Le Covid a vraiment changé la façon dont nous avons vécu le temps. Les enquêtes que nous avons menées au Royaume-Uni ont montré que plus de 80 % des personnes avaient l'impression que le temps passait différemment pendant les « confinements » par rapport à la normale. Parmi les personnes qui avaient l'impression que le temps était différent pendant la pandémie, au Royaume-Uni, environ la moitié avaient l'impression que le temps était plus rapide que la normale et l'autre moitié avait l'impression qu'il passait plus lentement que la normale. En général, un meilleur bien-être était associé à un temps qui passe plus rapidement et un moins bon bien-être (isolement social, dépression et stress) était associé à un temps qui passait plus lentement. Pour moi, la pression d'équilibrer la parentalité et l'école à la maison faisait que les journées passaient vraiment très très lentement.

Qu'est-ce qui l'a fait changer ?

Pour les horloges, le temps est constant – les aiguilles bougent à la même vitesse, peu importe ce qui se passe autour d'elles. Pour les humains, cependant, le temps est beaucoup plus subjectif. Pour les gens, notre expérience du temps est fortement influencée par ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Pendant la pandémie, notre vie quotidienne a changé de toutes les manières imaginables. Nous n'avions plus le rythme prévisible du travail, de l'école, de la maison et des loisirs, et certaines personnes éprouvaient un stress extrême. Des changements aussi importants dans la vie quotidienne associés à des émotions changeantes (stress, dépression et anxiété) ont changé notre façon de vivre le temps. Premièrement, la perte de routine signifiait que nous n'avions pas nos "marqueurs temporels" habituels pour aider le temps à rester stable - par exemple - vous avez peut-être perdu la trace de quel jour c'était parce que tous les jours étaient les mêmes. Normalement, nous savons quel jour il est et à peu près quelle heure il est dans la journée à cause des choses que nous faisons, c'est-à-dire que c'est un lundi parce que je suis au bureau, les enfants sont à l'école et ensuite ils nagent. Je sais qu'il est bientôt midi car j'ai vu mes collègues manger, j'ai faim ect ect. Dans la pandémie, tous ces marqueurs avaient disparu - nous pouvions manger et dormir à tout moment, il n'y avait pas de trajet, pas de passe-temps, pas d'incitations sociales pour nous tenir à temps. En conséquence, le temps a changé.

Vous avez mené des enquêtes dans le monde entier. La tendance que vous avez observée est-elle uniforme ? Ou la perception du temps a-t-elle évolué différemment selon les personnes ? Ou leur emplacement ?

Une conclusion universelle de toutes les études était que le temps était déformé pendant la pandémie - c'était vrai que je l'étudie à Buenos Aires ou à Bagdad. Il y avait cependant quelques différences dans la façon dont le temps s'est déformé dans chacun de ces endroits. En Irak, le temps a presque universellement ralenti. En Argentine, il y avait une tendance à ce que le temps se sente un peu plus rapide que la normale. Nous ne savons pas exactement pourquoi - nous pensons que la différence reflète simplement différentes conditions de verrouillage. Quoi qu'il en soit, la distorsion temporelle de la pandémie semble être une expérience mondiale.

L'évolution que vous avez observée dans votre travail est-elle toujours d'actualité ou est-on revenu à une sorte de « normalité » en matière de perception du temps ?

C'est une excellente question! Les gens sont très adaptables. Cela n'aurait aucun sens pour nous d'avoir un système de chronométrage qui ne s'adapterait pas aux changements au fil du temps. Donc, à certains égards, le temps est maintenant notre nouvelle normalité. Cela dit, parce que la société a tellement changé depuis avant la pandémie, il est possible que notre attitude face au temps ait changé. La pandémie nous a tous rendus vraiment conscients du temps - je suppose que l'une des conséquences d'être enfermé dans votre maison est que vous réalisez que le temps est fini et que si vous ne pouvez pas l'utiliser, vous le perdez. Cela peut signifier que les gens sont maintenant beaucoup plus conscients de la façon dont ils utilisent le temps par rapport à avant la pandémie. Par exemple, je n'ai plus envie de passer deux heures par jour à faire la navette avec ma voiture parce que je suis plus conscient que c'est une « perte de temps ». Ainsi, alors que notre sens du temps revient peut-être à la normale, j'espère que nous apprécions tous un peu plus l'importance de bien utiliser le temps.

Quelles sont les conséquences sur le reste de notre vie de ces évolutions de la perception ?

Nous pensons que les changements de temps pendant un traumatisme peuvent être un facteur important dans le développement et le maintien d'un traumatisme. En effet, lors d'un traumatisme, le temps semble s'écouler plus lentement pour les personnes les plus négativement affectées par l'événement traumatique. Cela amène les gens à se souvenir du traumatisme plus longtemps qu'il ne l'était en réalité et cela peut donner l'impression que le traumatisme est plus récent. Nous pouvons le voir dans la pandémie. Pendant la pandémie, le temps qui passait lentement était associé à un moins bon bien-être et après la pandémie, les gens étaient plus susceptibles de surestimer la durée de la pandémie s'ils avaient des niveaux plus élevés de dépression, de stress et d'isolement social. Les personnes qui ont le plus souffert ont donc vécu la pandémie plus longtemps que celles qui ont bien résisté. Cela peut avoir des implications importantes pour leur rétablissement futur.