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Blurred backgroundUn montage des portraits de Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump.
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DIPLOMATIE

22 octobre 2026

Un nouveau Yalta en préparation ?

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine réunis autour de la dénucléarisation : l’hypothèse d’un sommet à trois en marge de l’APEC, en novembre à Shenzhen, soulève des questions majeures sur l’avenir de l’ordre international. Derrière l’affichage diplomatique, Moscou pourrait chercher à consolider ses gains en Ukraine, Washington à afficher une victoire politique et Pékin à conforter son statut de puissance incontournable. Pour les Européens, le risque est de voir leur sécurité négociée sans eux, dans un jeu de grandes puissances qui rappelle, sans s’y confondre, la logique de Yalta.

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MOTS-CLES

Yalta , négociations , Chine , Russie , Xi Jinping , Vladimir Poutine , Donald Trump , États-Unis , pékin , Kremlin , Guerre en Ukraine , Moscou , drones , diplomatie , dissuasion nucléaire , France , sommet , nouveau Yalta

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.