DIPLOMATIE

Un nouveau Yalta en préparation ?

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine réunis autour de la dénucléarisation : l’hypothèse d’un sommet à trois en marge de l’APEC, en novembre à Shenzhen, soulève des questions majeures sur l’avenir de l’ordre international. Derrière l’affichage diplomatique, Moscou pourrait chercher à consolider ses gains en Ukraine, Washington à afficher une victoire politique et Pékin à conforter son statut de puissance incontournable. Pour les Européens, le risque est de voir leur sécurité négociée sans eux, dans un jeu de grandes puissances qui rappelle, sans s’y confondre, la logique de Yalta.