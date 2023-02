"Un monde sans travail" de Daniel Susskind

Cet ouvrage repose sur trois postulats qui sont largement développés, confirmés et reformulés tout au long de ses douze chapitres :

a/bien qu'il améliore sans aucun doute notre potentiel de prospérité, le progrès technique n'en distribue pas les fruits autant qu'il le faudrait aux yeux de l'auteur ;

b/ la déchéance de l'emploi humain lui paraît inéluctable, sauf à contrecarrer cette tendance par une politique volontariste dont la récente pandémie Covid a consacré l'acceptation, en Europe tout au moins ;

et c/ la concentration des grandes entreprises technologiques (américaines) étend leur puissance et leur influence bien au-delà de l'économie : soumise à leur influence, la politique leur est asservie !

Les trois parties de l'ouvrage abordent, dans l'ordre : l'effet, délétère pour l'emploi, que l'omniprésence des machines exerce sur la production et sur la vie sociale ; le risque de chômage, structurel et conjoncturel, qu'induirait l'automatisation des tâches et la célérité du progrès technique ; et, enfin, les inégalités de revenu, de statuts et de patrimoine que les nouvelles technologies accentueraient au sein de notre société, au dire de l'auteur.

Après avoir constaté que la formation des esprits et l'apprentissage des métiers ne suffisent plus pour contrecarrer l'évolution tendancielle que regrette Susskind, il en conclut qu'il est temps de remettre les choses en ordre: il compte sur la renaissance d'un « super-Etat », stratège et dirigiste, pour recadrer les salaires et le temps de travail et pour redistribuer les revenus. Pour contrer la concentration excessive des entreprises technologiques, il aimerait enfin « redonner un sens au travail » par des moyens que le livre n'évoque pas en détail !