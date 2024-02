Un centre de commandement du Hamas découvert sous le siège de l'agence des Nations Unies à Gaza

Des Palestiniens marchent devant l'entrée d'une école de l'UNRWA utilisée comme abri dans la ville de Gaza le 27 novembre 2023, au quatrième jour d'une trêve dans les combats entre Israël et le Hamas

Les forces de défense israéliennes ont annoncé avoir découvert un réseau de tunnels et un centre de communication directement sous la salle des serveurs des bureaux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) dans la ville de Gaza.

La mission déclarée de l’UNRWA est de fournir une aide à quelque 5,9 millions de réfugiés palestiniens en Israël et à l’extérieur, employant 30 000 personnes (dont 13 000 à Gaza). En revanche, la principale agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, compte moins de 21 000 employés pour plus de 108 millions de réfugiés dans le monde. L'agence a récemment perdu le financement de nombreux États membres de l'ONU après la révélation selon laquelle 12 de ses employés avaient aidé ou participé au massacre du 7 octobre en Israël, au cours duquel les terroristes du Hamas ont tué plus de 1 200 personnes et capturé plus de 200 otages.

Le réseau de tunnels s'étend sur environ 800 mètres de long, avec un centre de serveurs informatiques qui semble avoir siphonné l'électricité du bâtiment de l'ONU. L’armée israélienne pense qu’elle a été utilisée comme base de collecte de renseignements, de traitement de données et de communications pour le groupe terroriste. Les disques durs et autres équipements ont été transportés du site vers Israël pour analyse avant que Tsahal ne démolisse le système de tunnels.

Le colonel Benny Aharon de Tsahal, l’un des soldats israéliens qui ont montré le système de tunnels et le centre de commandement aux journalistes internationaux, a déclaré au Times of Israel qu’il était situé directement sous la salle des serveurs de l’UNRWA, avec des câbles électriques reliant les deux sites. Il a précisé que l’UNRWA fournit une couverture au Hamas, l’UNRWA sait exactement ce qui se passe dans la clandestinité et l’UNRWA utilise son budget pour financer certaines capacités militaires du Hamas, c’est certain.

Le colonel Aharon, pour prouver son point de vue, a déclaré que la salle des serveurs de l’UNRWA avait été vidée de tous ses ordinateurs et DVR, et que la plupart des câbles reliant le centre de commandement souterrain du Hamas avaient été coupés :

Quelqu’un qui travaille à l’UNRWA, qui est censé s’occuper des droits de l’homme, du bien-être de la population de Gaza, ne devrait pas se précipiter pour débrancher tous les DVR, les caméras, couper tous les fils et prendre tous les ordinateurs. Ce sont les actes de quelqu’un qui savait que l’armée arrivait et qui voulait cacher les preuves.

Le quartier général de l'UNRWA se trouve dans la ville de Gaza, au nord de Gaza, une zone qui a été attaquée par les forces de défense israéliennes au début de leur campagne contre le Hamas après les attaques terroristes du 7 octobre.

Le personnel a évacué le bâtiment le 12 octobre. Depuis lors, les forces de défense israéliennes ont continué à poursuivre le Hamas, recherchant notamment ses systèmes de tunnels souterrains.

Les tunnels, ont rapporté les journalistes, s'ouvraient sur une pièce carrelée plus grande, dotée d'un sol et de la climatisation, contenant de grosses batteries censées fournir de l'électricité de secours en cas de panne de courant. Tsahal pense que cette zone a été utilisée par les services informatiques et les renseignements du Hamas pour superviser le centre de données. Les murs de la zone étaient recouverts d’affiches avec le logo des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas.

L’armée israélienne a également montré aux journalistes des logements souterrains, notamment des salles de bains et une kitchenette, utilisés par le Hamas.

L’armée israélienne est entrée dans les tunnels en creusant à environ 800 mètres du centre informatique, à côté d’une école des Nations Unies qui, selon l’armée israélienne, était également bordée de tunnels.

L'armée israélienne a également découvert des caches d'armes dans diverses pièces du bâtiment de l'ONU. Dans un communiqué, l’agence a déclaré qu’elle n’était pas retournée sur le site depuis octobre et qu’elle ne pouvait pas savoir si des combattants du Hamas étaient entrés dans le bâtiment depuis son abandon.

Le colonel Aharon a cependant déclaré :

Il ne fait aucun doute que le personnel de l’UNRWA savait que [le Hamas] creusait un immense tunnel sous ses pieds. … Il y a un mur d’enceinte, un portail, des caméras, au portail ils enregistrent qui entre et sort. Quiconque travaillait à l'UNRWA savait très bien qui arrivait et qui il couvrait.

Israël soupçonne depuis des années qu'un réseau de tunnels du Hamas se trouve sous le bâtiment et affirme que c'est une fois de plus la preuve de la manière dont le groupe terroriste utilise les civils et les infrastructures civiles comme bouclier.

Pour sa part, l'UNRWA a déclaré dans un communiqué que ces rapports « méritent une enquête indépendante » et qu'il « n'a pas l'expertise militaire et sécuritaire ni la capacité d'entreprendre des inspections militaires de ce qui se trouve ou pourrait se trouver dans ses locaux ». L'agence a déclaré qu'elle avait déposé des notifications auprès du gouvernement du Hamas à Gaza et du gouvernement israélien chaque fois qu'une activité suspecte se produisait. Un porte-parole de l’organisation nie également, de manière choquante, avoir eu connaissance de la possibilité que de l’électricité ait été siphonnée vers le centre de commande informatique, une déclaration difficile à croire étant donné la quantité d’électricité que la grande salle de serveurs du Hamas a dû nécessiter.

En 2014, un parking situé à plusieurs centaines de mètres du bâtiment a commencé à s’enfoncer, signe, selon une source de l’UNRWA interrogée par le Wall Street Journal, que quelque chose n’allait pas.

James Lindsay, ancien conseiller juridique de l'agence, a également déclaré au Wall Street Journal qu'il était peu probable qu'un membre du personnel international ait eu connaissance des tunnels situés sous le bâtiment de l'UNRWA, mais que le personnel local « était beaucoup plus susceptible de le savoir, mais aurait pu le savoir », soit en sympathisant avec le groupe militant, soit en étant effrayé de dénoncer cette activité.

À la lumière des révélations les plus récentes, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU a demandé que le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, démissionne et assume la responsabilité de son échec à empêcher le Hamas de développer une infrastructure terroriste dans les installations de l'ONU – ce que le chef de l'UNRWA a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire. Les donateurs de l'UNRWA demandent une enquête. Les États-Unis, l'un des principaux donateurs, ont suspendu leur financement jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit terminée.

Le Hamas gouverne Gaza depuis 2007 et a refusé d'organiser des élections.

Cet article a été initialement publié sur le site The European Conservative : cliquez ICI