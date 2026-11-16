ATLANTI-CULTURE
16 novembre 2026
"Un amour de tortue" de Roald Dahl : quand la timidité se fait l'ennemie de l'amour, l'imagination vient à la rescousse
Le livre audio "Un amour de tortue" de Roald Dahl est édité par Gallimard Jeunesse Audio dans la collection Ecoutez lire.
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Un amour de tortue
De Roald Dahl
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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