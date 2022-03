Ukraine : les Français ultra sévères sur les candidats 2022 (sauf Macron… et Le Pen)

Emmanuel Macron avant de rencontrer le président de la Géorgie au palais de l'Élysée à Paris, le 28 février 2022.

Les Français sont sévères avec les candidats et considèrent qu’aucun d’entre eux n’est réellement à la hauteur de la situation, sauf Emanuel Macron et … Marine Le Pen. Mais l’un d’entre eux est particulièrement pointé du doigt : Éric Zemmour.

Le candidat de Reconquête ! dévisse dans l’opinion après ses propos sur l’Ukraine et notamment sa position sur les réfugiés. Cette prise de position, selon laquelle il serait préférable que les réfugiés Ukrainiens soient accueillis en Pologne (proximité géographique avec l’Ukraine etc.), ne passe pas dans l’opinion et fait des dégâts. En particulier, chez les internautes qui le suivent sans pour autant être des militants ou sympathisants affichés et qui hésitaient sur sa candidature. Ces derniers ne comprennent pas sa position et attendaient davantage de compassion de sa part, en particulier pour ces chrétiens en péril.

La position de E. Zemmour est perçue comme une forme d’entêtement qui pourrait finalement le décrédibiliser aux yeux de beaucoup. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, sa position est elle aussi critiquée mais plus attendue, ou en tout cas perçue comme moins étonnante pour beaucoup. Les internautes, soutiens ou non, y voient une forme de cohérence. Aucun de ces deux candidats ne ressort grandit de cette séquence mais force est de constater qu’on parle d’eux et que l’on commente leur position.

Ce n’est pas le cas de Valérie Pécresse qui a disparu des radars. Ses positions et sa mise en scène d’un conseil de défense ont été moqués et perçus comme « gênants ». Seuls les militants LR continuent de relayer ses points de vue et sa campagne, alors que les sympathisants semblent se désintéresser de sa candidature. La déception est palpable sur les réseaux sociaux, et beaucoup estiment que la candidate LR n’est pas à la hauteur de la situation. Une séquence difficile pour la candidate.

Du reste Marine Le Pen semble être la seule à tirer son épingle du jeu. Elle bénéficie indéniablement du match installé depuis 5 ans face à Emmanuel Macron et donc, de sa stature de première opposante au président sortant. Elle est en effet jugée posée, calme et sérieuse avec des positions crédibles. Ses sympathisants commencent à relayer ses positions sur les réseaux sociaux, même si cela reste marginal.

Enfin le président-candidat Emmanuel Macron est véritablement le seul à être jugé à la hauteur, il est considéré comme l’homme de la situation. Bien évidemment sa position de Président de la République le place en position de choix pour agir. Mais même au-delà de cette position la majorité des internautes trouve que sa posture fédératrice et ses actions sont à la hauteur de l’événement. Le conflit ukrainien réduit pour le moment toutes les discussions et initiatives autour de la campagne présidentielle. Émerger au-delà de ce sujet est compliqué que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Seule la problématique des parrainages est abordée et commentée. Faire campagne est devenue compliqué dans ce contexte exceptionnel.



