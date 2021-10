UE / Pologne : comment sortir par le haut de la guerre des souverainetés juridiques ?

Penseur et acteur du projet européen, dirigeant et essayiste, Guillaume Klossa a fondé le think tank européen EuropaNova, le programme des « European Young Leaders » et dirigé l’Union européenne de Radiotélévision / eurovision. Proche du président Juncker, il a été conseiller spécial chargé de l’intelligence artificielle du vice-président Commission européenne Andrus Ansip après avoir été conseiller de Jean-Pierre Jouyet durant la dernière présidence française de l’Union européenne et sherpa du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe (Conseil européen) pendant la dernière grande crise économique et financière. Il est coprésident du mouvement civique transnational Civico Europa à l’origine de l’appel du 9 mai 2016 pour une Renaissance européenne et de la consultation WeEuropeans (38 millions de citoyens touchés dans 27 pays et en 25 langues). Il enseigne ou a enseigné à Sciences-Po Paris, au Collège d’Europe, à HEC et à l’ENA.

Atlantico : Que penser des attaques frontales polonaises sur le système de l’Union européenne depuis quelques jours ?

Rodrigo Ballester : Il faut être assez nuancé face à la décision polonaise. Ce n’est pas une attaque frontale. Les querelles autour de la primauté du droit européen ont au minimum 50 ans et celle qui a toujours mené la charge à ce propos c’est la Cour Constitutionnelle allemande. On trouve des arrêts des années 1970, où la Cour Constitutionnelle allemande alerte sur la théorie de la primauté du droit européen. Ainsi, elle a toujours conservé un droit de regard.

Au-delà de la situation polonaise, en mai 2020 la Cour Constitutionnelle allemande a envoyé une attaque frontale à l’Europe qui ressemblait ni plus ni moins à la polonaise. Elle a alerté que l’Europe ne respectait plus son périmètre de compétences. Il y a une bataille légitime sur les compétences de l’Union européenne et sur le principe d’attribution des compétences. Cela fait des dizaines d’années que l’on reproche à la Cour européenne et à la Commission de ne pas l’appliquer de manière rigoureuse. C’est ce qui oppose aujourd’hui la Cour polonaise et la Cour européenne : est-ce à l’Europe de nous dire comment nous devons organiser notre système judiciaire ? La base juridique qu’utilise l’Europe est assez bancale…

On se demande alors au nom de quoi l’Europe est allée par-delà ses compétences.

Atlantico : Que se passe-t-il actuellement entre l’UE et la Pologne ?

Guillaume Klossa : La cour constitutionnelle polonaise, composée de juges qui sont tous très proches du pouvoir en place et sympathisants du gouvernement dirigé par le PiS, le parti national conservateur polonais qui ne représente qu’une minorité de la population, a pris une décision « orale » considérant que le droit polonais était supérieur au droit européen sur des sujets où s’applique normalement la loi européenne. C’est un problème car l’adhésion au projet européen, comme à n’importe quelle communauté de droit, suppose d’accepter le primat des règles communes, en l’espèce le droit européen, d’autant qu’elles sont co-décidées par la collectivité des 27 états de l’Union et donc par la Pologne, sur le droit national du moins en ce qui concerne les matières européennes. Le rôle d’une cour constitutionnelle est de veiller à ce primat et non de le remettre en question, ce qui se fait normalement dans un dialogue informel avec la cour de justice de l’Union européenne, dialogue qui en l’espèce n’a pas eu lieu. La construction européenne est fondée sur l’idée d’une souveraineté partagée fondée sur un droit coproduit collectivement et dont le respect est garanti par une cour de justice compétente sur les matières européennes. Précisons que ces matières ne représentent qu’une petite partie des règles de droit qui s’appliquent en Pologne comme dans n’importe quel autre état membre. C’est ce système extrêmement efficace qui a garanti la paix entre les Etats membres de l’Union depuis la création de la CECA en 1950, c’est-à-dire la substitution des rapports de force par des rapports de droit entre Etats, le remettre en question, c’est remettre en question la paix interne à l’UE que nous connaissons depuis 70 ans après des siècles de guerre, c’est donc en théorie extrêmement grave.

Atlantico : La décision de la cour polonaise s’applique-t-elle immédiatement ? Est-elle soutenue par la population ?

Guillaume Klossa : Dans la pratique, il n’est pas certain tant que la décision de la cour constitutionnelle n’a pas été formulée de manière écrite qu’elle puisse s’appliquer. D’ailleurs, la majorité des juges polonais n’ont pas été encore nommés par le PiS, ils considèrent que cette cour constitutionnelle est une farce instrumentalisée par le pouvoir à des fins électoralistes. Le gouvernement dirigé par le PiS est de plus en plus fébrile face à une opposition de plus en plus forte dans l’opinion et qui pourrait l’emporter aux élections qui doivent se tenir en 2023. Dans ce contexte, il est important de différencier le gouvernement polonais du reste de la population polonaise. Les Polonais sont massivement pro-européens et attachés aux valeurs de l’UE et pas seulement aux financements européens comme le montrent de manière constante les eurobaromètres. Le gouvernement en place craint donc pour les prochaines élections et il utilise le prétexte européen pour essayer de souder sa base électorale et garder le pouvoir. Mais adhérer à l’Union européenne c’est adhérer à des principes démocratiques, ce que Montesquieu appelait l’esprit des lois : le respect de la règle de droit, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, le pluralisme des médias,… qui conditionnent le bon fonctionnement de nos démocraties. Ces principes fondamentaux ne peuvent être remis en question par opportunisme électoral.

Atlantico : La Pologne considère-t-elle l’Union européenne comme un ennemi ?

Rodrigo Ballester : On peut aussi voir le problème de façon inversée. L’Union européenne considère-t-elle la Pologne comme une ennemie. Il y a beaucoup de malentendu entre les deux, ça on ne peut le nier. Il faut se demander alors d’où vient cette hostilité, vient-elle de Varsovie ou également de Bruxelles. Il est aussi nécessaire d’analyser les questions sur lesquelles les hostilités portes. Et la question du transfert de compétences n’est pas nouvelle… Cela fait des années que l’on reproche à l’Union européenne d’agir sur des points où elle n’a pas la main. Lorsque cela arrive au niveau judiciaire, cela pose de nombreux problèmes.

Sur la question de la primauté du droit européen sur le droit national, plusieurs pays ont mis des bémols comme la France. L’idée de la primauté est une bonne chose pour avoir une cohésion de l’application des lois européenne dans l’Union, mais le revers de la médaille est que l’Union ne respecte pas souvent le périmètre de ses compétences. Et ce n’est pas que les Polonais qui le disent, il y a aussi la Cour Constitutionnelle allemande.

Atlantico : Pour les plus critiques de l’Union européenne, la décision polonaise doit être imitée en France. C’est notamment le sens d’un communiqué d’Éric Zemmour. Qu’en pensez-vous ?

Guillaume Klossa : Ceux qui en France font du cherry picking en expliquant qu’on pourrait choisir de ne pas respecter certaines règles du droit européen qui ne nous plaisent pas, alimentent les positions du gouvernement polonais. Si certaines règles ne nous plaisent pas, nous devons faire de la politique à l’échelle européenne, et les renégocier avec nos partenaires, pas nous en émanciper de manière unilatérale. Ces règles, nous les avons définies en commun, c’est ensemble qu’on doit les modifier.

Il faut prendre conscience de notre responsabilité et de l’impact de nos débats internes au delà de nos frontières. Par exemple, en annonçant un débat sur l’identité nationale en 2009, la France a eu un impact dans tous les pays européens de l’Est en légitimant des débats jusque là tabous sur les identités nationales. Par la suite, les Français ont déploré la résurgence des nationalismes dans un certain nombre de pays, mais elle a une responsabilité dans cette résurgence. Beaucoup de débats français ont un impact au-delà des frontières. Cela doit susciter une prise de conscience chez les « modérés » qui doivent éviter d’ouvrir la boîte de Pandore sur certains sujets nourrissant la tentation nationaliste que les Européens essaient de limiter depuis l’après-guerre. La classe politique allemande a une immense conscience de cette responsabilité, pas la nôtre. Attention aux apprentis sorciers !

Éric Zemmour qui se prétend érudit d’histoire semble avoir une méconnaissance totale de l’histoire européenne, ou plus exactement il la ré-interprète d’une manière très personnelle ne correspondant nullement à la réalité. Il donne le sentiment d’une mécompréhension inquiétante des événements qui se sont passés depuis un siècle. Il prétend s’inscrire dans les pas du général de Gaulle qui, lui, avait une compréhension fine de l’histoire et des événements, mais il n’en est rien. Zemmour suit plutôt la voie d’un maréchal Pétain vieillissant qui a abdiqué l’âme de la France et fait de gravissimes erreurs d’analyse.

Atlantico Quand Nathalie Loiseau estime que la décision de la cour constitutionnelle polonaise conteste « l’appartenance même » du pays à l’Union européenne, cela vous semble-t-il juste ?

Guillaume Klossa : Distinguons les citoyens de ceux qui veulent les manipuler. Personne en Pologne ne souhaite quitter l’Union européenne, ni même en Hongrie. Le gouvernement du PiS, qui est conscient de l’adhésion massive de ses électeurs au projet européen, a d’ailleurs clairement rappeler hier que le destin de la Pologne était dans l’Union. Il y a quelques semaines, lors du dernier Conseil européen, quand le premier ministre néerlandais Mark Rutte a dit que la place de la Hongrie n’était pas dans l’Union, le premier ministre hongrois Orban a contesté immédiatement en disant qu’il était hors de question que la Hongrie sorte de l’Union. Ce que veulent ces dirigeants hongrois et polonais, c’est promouvoir une sorte de nationalisme européen, qui est contraire à la philosophie et à l’appartenance de l’Union européenne qui est née d’une prise de conscience des dangers des nationalismes qui ont conduit à deux guerres mondiales et surtout à l’extermination d’une partie importante des populations européennes. En ce sens Madame Loiseau a raison.

Atlantico : Le problème de fond est-il alors la primauté du droit européen ou le manque de diversité idéologique au sein des cours européennes ?

Rodrigo Ballester : Le fond de la question sur l’affaire polonaise n’est pas celle de l’État de droit en Pologne, c’est un conflit de compétences et un manque de diversité politique dans l’Union. La vague du politiquement correct est en train de faire des ravages au sein de l’Union. En tant qu’observateur de la situation je me demande aussi s’il n’y a pas un problème avec les pays d’Europe centrale. Lorsque vous venez de cette partie de l’Europe et que vous venez d’un mouvement conservateur la Commission vous a dans le collimateur.

En Espagne, il est en train d’arriver des choses bien pires que ce qu’il se passe en Pologne, mais la Commission est beaucoup plus légère à ce propos. On pourrait presque voir qu’il y a une sorte de chasse aux sorcières idéologique.

Guillaume Klossa : Il n’y a pas de problème de diversité idéologique au sein des cours européennes, les juges de ces cours ont des sensibilités très différentes, mais ils ont une mission qu’ils appliquent qui est de faire respecter le primat des règles décidées en commun tout en tenant compte des traditions et spécificités juridiques nationales. Les cours constitutionnelles nationales savent très bien qu’elles peuvent mener un dialogue informelle avec la cour de justice de l’Union européenne. Le tribunal constitutionnel allemand a développé un puissant savoir-faire en la matière. Les Français savent peut-être moins bien le faire que les autres mais ces discussions ont lieu. Et il y a toujours une prise en compte des spécificités nationales dans les décisions, donc l’argument de la diversité idéologique est un faux prétexte.

Atlantico : Comment l’Union européenne pourrait-elle sortir par le haut de ce « conflit » ?

Rodrigo Ballester : Il est difficile d’apporter une réponse à cela. Si l’on va dans la confrontation frontale, juridiquement, deux logiques s’affrontent. C’est un choc de trains qui peut faire très mal avec des dégâts. Avec les Allemands, cela fait un an que la Commission a lancé une infraction contre la Cour Constitutionnelle sans que cela ne puisse aboutir…

À Bruxelles et au Parlement européen, on parle d’attaquer directement les pays au portefeuille s’ils ne se rangent pas en leur confisquant leur fonds de relance. Si on rentre dans le jeu de la « conditionnalité », il pourrait s’avérer dangereux.

La vraie solution passerait par deux choses. L’Union européenne pourrait relire l’article 5 du principe d’attribution des compétences et le prenne au sérieux et on pourrait créer des mécanismes qui impliquent des Cour Constitutionnelles dans le débat juridique comme des consultations lorsqu’il y a un doute.

Atlantico : Croyez-vous en un Polexit ?

Guillaume Klossa : Non, personne ne le souhaite en Pologne, pas même le gouvernement du PiS.