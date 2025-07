Sommet-UE-Chine

UE Chine : le féroce tango commercial

Alors que Pékin et Bruxelles célèbrent cette année les 50 ans de leurs relations diplomatiques, le 25ᵉ sommet bilatéral entre l’Union européenne et la Chine se tient ce jeudi 24 juillet à Pékin. Sur fond de tensions commerciales, de désaccords stratégiques et de méfiance croissante, ce rendez-vous diplomatique vise à éviter une dégradation durable des liens, malgré une série de contentieux profonds.