Twitch, la gauche anticapitaliste et ses hypocrisies

Twitch.

Je suis de gauche, mais je ne me considère pas comme anticapitaliste. Les discours revendiquant cette idéologie m’exaspèrent par leur hypocrisie, leur posture militante qui ne remet pas en question leur participation au système qu’ils dénoncent alors qu’ils en sont les principaux rouages.



Tout le monde, dans cette sphère militante, s’accorde à dire qu’il faut abattre le capitalisme, manger les riches, socialiser les moyens de production… Sauf quand il s’agit de leurs propres intérêts bourgeois.



Twitch, Youtube, sont des plates-formes largement utilisées par des personnes se revendiquant de ce courant, pour militer, mais aussi simplement pour y consommer du loisir. Or ces plate-formes, appartenant à Google (Youtube) ou Amazon (Twitch) devraient être au centre de leur combat.

Twitch, comme Youtube, sont des plate-formes où les inégalités sont extrêmes, avec une petite minorité qui gagne énormément pour une immense majorité qui ne gagne rien et s’use.



Pourquoi aucun boycott de ces plate-formes n’est organisé tandis qu’on félicite le fait de dégonfler des pneus de SUV ? En quoi est-ce que le loisir d’un streamer qui joue à League of Legends en live 30 heures/semaine est plus légitime comme dépense énergétique qu’une mère de famille qui considère avoir besoin d’un SUV ?



A chaque fois que vous émettez une critique sur ce sujet, cette BD vous est ressortie comme un bouclier magique. On vous explique aussi que Philippe Poutou a travaillé chez Ford tout en dénonçant le capitalisme.





Mais il y a une différence majeure.



Un travailleur de la Creuse dont le seul travail correspondant à ses compétences est une chaîne de montage, qui “loue ses bras au grand capital” n’a pour moi rien à voir avec une personne qui pratique un hobby sur Twitch qui permet d’arrondir ses fins de mois ou de lui générer un revenu.



La majorité des streamers produit d’ailleurs du contenu quasiment gratuitement pour Twitch. On ne peut donc pas dire qu’il s’agit d’un besoin vital.



Pas d’alternative ? Pas le choix ?



L’autre argument majeur est d’expliquer qu’il n’y a aucune autre alternative.



Or, des alternatives, il y en a. Il est possible pour tout un chacun de payer un service d’hébergement qui permet de le faire, et il n’y a pas qu’Amazon (AWS), OVH et autres gros acteurs. Il en existe également de plus petits, plus locaux.



Problème: C’est cher. Et plus c’est petit, plus c’est local, plus c’est cher.



Les défenseurs de Twitch vous diront que ce n’est pas rentable de le faire soi-même. Non seulement parce que ça coûte cher, mais également parce qu’on perd alors en visibilité.

Il n’est donc pas possible de concurrencer ces plate-formes…

Mais alors, comment font-elles ?



Et bien grâce au capitalisme.



Ces plate-formes ne sont pas (encore) rentables. Twitch est un gouffre financier, mais Amazon a les reins suffisamment solides pour continuer à maintenir sa plate-forme le temps d’éliminer toute concurrence et de pouvoir imposer ses règles aux utilisateurs afin de la rentabiliser.



D’ailleurs, Twitch a commencé, en demandant toujours plus d’heures de stream à ses partenaires, et en réduisant leur pourcentage de commissions sur ses abonnements

Il s’agit de la stratégie habituelle de toutes ces plateformes. Uber, Youtube, Blablacar, Doctolib… Tous sont d’abord “abordables et sympathiques” pour écraser le marché avant de rentabiliser en augmentant les coûts, en réduisant la part données à ses travailleurs indépendants.



Quant à ceux qui parlent de socialiser Twitch, je suis très perplexe sur le fait que dans une économie planifiée, décroissante et écologique, on consacre des moyens énergétiques à permettre à tout un chacun de diffuser en HD l’ouverture de paquets de cartes pokemon.



Sur un service comme AWS (Amazon) streamer qui diffuse son contenu à 10.000 spectateurs en live pendant 1 journée devrait payer environ 10.000 euros… La journée de diffusion.

Twitch est le symbole même d’une activité polluante parfaitement inutile et non rentable, puisque jamais le streamer qui ouvre ses paquets de cartes Pokemon ne pourrait rentabiliser seul son travail. Il a besoin pour cela d’investisseurs finançant à perte sa diffusion dans l’espoir de la rentabiliser plus tard et la possibilité de rentabiliser le pouvoir de la plate-forme pour, par exemple, mettre en avant les produits Amazon sur Twitch.

Twitch met en concurrence ses streamers pour les pousser à toujours plus de production par des quotas, pratiquant comme toutes les plate-formes similaires une forme de subordination sans contrat de travail.

Pourquoi aucun projet de syndicat de Streamers/Youtubeurs ne voit le jour pour s’organiser contre les plate-formes ou créer la leur, comme certaines coopératives de livreurs à vélo le font ?



Déjà, parce qu’il y a la possibilité de devenir très riche avec Twitch, contrairement à la livraison de repas et que tout le monde espère gagner la course aux abonnés.



Ensuite, parce que cela ne peut pas être rentable dans l’état actuel des choses et avec la force de frappe des GAFA.



Ce n’est viable que grâce au capitalisme. Pourquoi participer dès lors à ce système ?



Il serait possible d’avoir une plate-forme coopérative, basée sur des systèmes tels que Peertube… mais cela impliquerait une perte de visibilité. Une décroissance des revenus de ces acteurs du stream et de la vidéo… Et personne ne veut prendre le risque.

Parce que la décroissance, c’est pour les autres.





Qui suis-je ?

Je suis formateur en éducation aux médias, aux réseaux sociaux, aux fake news, à l’esprit critique, principalement dans les écoles mais aussi pour les entreprises. Je pratique, pour mon travail, une veille permanente de l’évolution des différentes plate-formes de diffusion de contenus.