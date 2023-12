©

Atlanti-culture

"Turbulences belges" : ça turbule pas mal dans le plat pays, sais-tu ?

• Denis RICHIR et Anthony CIRCUS au théâtre des Blancs-Manteaux (15, rue du même nom 75004) jusqu’au 1er décembre à 21 h. • Gaëtan DELFERIERE et Mehdi BTB à l’Apollo Comedy (18, rue du Fbg du Temps 75011) du 5 au 7 décembre à 20 h • Sarah LELE et Sacha FERRA à La Scène Barbès (11, rue d’Oran 75018) du 5 au 7 décembre à 21h30 • Julie GELLER et André DEMARTEAU au Point-Virgule (7, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004) du 8 au 10 décembre à 19h. • KOSTIA et Lorenzo MANCINI à The Joke Comedy Club (37, rue Quincampoix 75004) du 11 au 13 décembre à 21h45. Avec : Mehdi BTB, Anthony CIRCUS, Gaëtan DELFERIERE, André DEMARTEAU, Sacha FERRA, Julie GELLER, KOSTIA, Sarah LELE, Lorenzo MANCINI, Denis RICHIR.