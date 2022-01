Tsunami Omicron : l’heure du lâcher prise (et de la prière…) est-elle venue ?

Atlantico : Alors que l’OMS a averti la communauté internationale face à la dangerosité d’Omicron, la pression sur notre système hospitalier demeure. Cette nouvelle variante semble difficilement contrôlable sans désorganiser complètement la société. Doit-on se résigner à « laisser filer » Omicron ?

Antoine Flahault : Il est difficile de reprocher à l’exécutif français de « se résigner à laisser filer » l’épidémie alors qu’elle flambe un peu partout en Europe, y compris dans des Etats comme les Pays-Bas ou l’Autriche qui avaient pourtant décidé des mesures fortes de confinement dès les fêtes de fin d’année. Le gouvernement français a certes cru miser sur une stratégie essentiellement vaccinale et a réussi à obtenir une couverture vaccinale parmi les plus élevées d’Europe avant de se lancer dans une campagne active pour la promotion de la troisième dose. Il n’a pas pu recueillir tous les fruits de cette stratégie en raison notamment de l’arrivée de la vague Omicron. Ce nouveau variant arrivé début décembre en Europe se répand désormais comme une trainée de poudre, en transperçant toutes les digues immunitaires, quelles qu’elles soient. Heureusement, le vaccin permet d’éviter des complications graves de l’infection, et donc des hospitalisations et des décès. Les pays d’Europe de l’est ont payé cet automne un très lourd tribut à leur moindre couverture vaccinale. Mais le phénomène qui se déroule en ce moment est inédit tant dans l’histoire de cette pandémie, que dans celle, contemporaine, des maladies infectieuses, du moins en Europe de l’ouest. Car l’île de La Réunion, tout comme ses voisines de l’Océan Indien avaient connu en 2006 avec le virus du Chikungunya, un processus épidémique voisin de celui que nous connaissons aujourd’hui. Le Chikungunya est également dû à un virus à ARN, mais transmis par un moustique, et avait causé une très forte épidémie en infectant 40% de la population de l’île en l’espace de quelques mois (les taux d’attaque avaient été plus élevés au Comores, aux Seychelles et à l’île Maurice proches). On peut même pousser l’analogie entre Covid et Chikungunya un peu plus loin car il s’agissait aussi d’un virus massivement bénin. Le Chikungunya tuait ses victimes une fois sur mille, et le plus souvent indirectement, comme le fait la grippe, chez des personnes atteintes de comorbidités lourdes pour qui le Chikungunya pouvait représenter la goutte d’eau qui les faisait basculer de la vie à trépas. Le virus du Chikungunya avait été à l’origine d’hospitalisations chez 2 à 4% des personnes contaminées et avait été à l’origine d’un pic de surmortalité sur l’île avec de pertes économiques notables, notamment dans le secteur du tourisme. Les semaines épidémiques ont causé une grande désorganisation, avec leur cortège d’arrêts-maladies, l’engorgement de l’ensemble du système de santé, ambulatoire (cabinet des médecins de ville en particulier), des services d’urgences, des hospitalisations classiques et des soins intensifs. Tout cela peut être aujourd’hui riche d’enseignements pour les gouvernements face à un phénomène voisin. On peut ainsi réfléchir sur ce qu’est capable de générer un virus, même bénin chez la plupart des personnes qu’il infecte, parce qu’il devient redoutable chez les personnes fragiles et vulnérables qui n’échappent pas à son attaque.

Jérôme Marty : On connaîtra l’impact d’Omicron sur les hôpitaux d’ici la fin de la semaine prochaine. S’il ne se passe rien, on pourra commencer à considérer légitimement qu’il est possible de lever le pied. Le testing n’a qu’une valeur individuelle, pas une valeur collective car il n’y a pas de tracing possible vu le nombre de cas positifs. La question qui pourra se poser avec Omicron est, si on est positif mais asymptomatique, faut-il vraiment s’isoler si l’on respecte les gestes barrières pour protéger les autres. Le virus circule déjà grandement donc c’est envisageable. Là où on doit croiser les doigts, c’est en ce qui concerne Delta. Il y en a encore environ 50 000 cas par jour. Il faudrait qu’on puisse se tester pour le détecter. Le problème est que même si Omicron s’avère moins virulent il enverra quand même du monde dans les hôpitaux par effet statistique. Et il manque déjà des soignants un peu partout. C’est le résultat de politiques de l’hôpital depuis 30 ans et de l’épuisement depuis 2 ans. Il faut croiser les doigts pour que la vague Omicron n’ait pas lieu, car je ne sais pas comment on pourrait y faire face. Nous sommes, semble-t-il dans une situation où il faut attendre parfois plusieurs jours pour avoir un résultat de test, et lorsque c’est le cas, le test ne sert plus à rien.

Avec plus de 300 000 cas par jour, et des manques de tests pour maintenir les protocoles sanitaires - la SNUipp-FSU et SE-Unsa ont lancé un appel à la grève pour dénoncer un « protocole sanitaire ingérable ». Faut-il revoir nos mesures actuelles et les adapter à cette nouvelle réalité ? Des mesures plus ciblées de testing ou de criblages pourraient-elles être une solution pertinente ?