Tryphon de A à Z de Pierre Bénard : Un délice de petit tryphonnaire

Le livre Tryphon de A à Z, Petit dictionnaire tournesol de Pierre Bénard, est publié aux éditions 1000 sabords. Il compte 168 pages et est commercialisé pour 15 euros.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Retrouvez Tryphon de A à Z, Petit dictionnaire tournesol de Pierre Bénard, dans toutes vos librairies.

Notre recommandation : ⅘

THÈME

Il fait son apparition dans Le Trésor de Rackham le Rouge, sonne à la Porte de Tintin, propose un prototype de sous-marin. Il a vraiment un air de "Professeur Tournesol" ! Car cet homme-là est bien un personnage de légende. Tryphon Tournesol, professeur en tout genre, étourdi, génial et tendre, fidèle en amitié, irascible quand le capitaine Haddock le traite de "Zouave". Vous l'avez compris, Tryphon de A à Z est un hommage, en dictionnaire amoureux, au célèbre professeur des aventures de Tintin.

Car ce personnage, comme d'autres Dupont/d, Haddock, Milou, ou Bianca Castafiore, valait le détour et la mise en alphabet. D'Albert Algoud "pionnier des études tryphonologiques" à Zouave (naturellement), en passant par d'autres Picaros ou Piccard (Bertrand - dont il emprunte, sauf la taille, beaucoup au physique et aux inventions), vous parcourez le personnage en 99 étapes, à moins que, étourdi, j'en ai oublié une !

POINTS FORTS

99 mots (ou 100 ?) pour découvrir Tryphon Tournesol comme vous ne pensiez jamais pouvoir le connaître. Ce n'est pas trop, car c'est drôle et surprenant.

Vous souvenez-vous que Kardouk était le geôlier de Tournesol, gouverneur d'une forteresse en Bordurie ? Que Tryphon, par ses traits de caractère, force l'oxymore ? Que son meilleur ami est le professeur Bergamotte, que sa plus grande injure est Sac à Papier, que sa surdité est à géométrie variable, que son Saint Patron, Tryphon, est vénéré à Venise ?

Si ces notes explorent le personnage dans ses aventures aux côtés de Tintin, d'autres sont des réflexions de l'auteur inspirées par l'esprit de Tryphon, comme la joie, l'image du savant fou, l'expression de l'éthique et des droits humains à travers les personnages d'Hergé…

Bref, ce petit dictionnaire Tournesol réserve aussi les surprises de l'exégèse du personnage sous la fantaisie de son auteur.

Quelques illustrations en noir ou en couleur, une mise en page aérée, un format (grande) poche, et un habillage rayé bleu… une jolie et simple conjugaison.

QUELQUES RÉSERVES

Pas de réserve pour cet ouvrage qui vous propose une navigation en Tryphonie, dans l'ordre ou le désordre !! Ah si, une suggestion : légender les illustrations. Parfois évidentes avec le texte, elles sont moins lisibles quand le développement aborde plusieurs thèmes, ou plusieurs personnages.

ENCORE UN MOT...

Ce petit essai (168 pages quand même) brodé de clins d'œil par un amoureux de la langue et des héros mythiques de bandes dessinées, rassemble le charme des mots bien vus, l'élégance des formules, l'humour qui transpire, et la fantaisie qui vous guide. Pierre Bénard offre ici à tous les amoureux des aventures de Tintin un regard à la fois tendre et érudit sur un personnage que l'on pourrait considérer sans histoire, mais qui en soulève des tonnes jusqu'à faire voler la première fusée vers la lune ! Au grès de l'alphabet, il nous dévoile bien des connaissances qui se cachent derrière ses aventures aux côtés de Tintin. Tryphon de A à Z, comme d'autres ouvrages trempés dans ces inspirations, est un délicieux restaurateur de mémoire, qui transforme - n'ayons pas peur de le dire, le souvenir subliminal en souvenir imagé et instruit !

UNE PHRASE

Ouest

"A l'ouest, à l'ouest, toujours à l'ouest. Rengaine occidentale de Tournesol. Mystérieuse antienne de l'antiphonaire tryphonien. "Pardon !... Un peu plus à l'ouest !" dit-il s'avançant hors de son portrait, veillant sur le pont du Sirius, dormant sur une couchette du Pachacamac. Tryphon indique avec obstination les horizons où le soleil se couche […] Le "vainqueur de la Lune" fait écho au découvreur de l'Amérique. Comme par hasard, il porte justement dans son nom celui de l'astre du jour. […] Si la formule n'est pas d'origine triphonnienne, il faut avouer qu'elle pourrait l'être, tant "être à l'ouest" sied bien à M. Tournesol. " P 99

Tournedos

Tryphon déforme ce qu'on lui dit, change "carte" en "tarte", "monde" en "ronde", "pâquerettes" en "barquette". […] Alors que "Tournesol", dans la bouche d'un de ses ravisseurs Syldave devient "Tournedos" et " Tournebroche". Le bouledogue moustachu à la Chrysler cherche ainsi à faire croire qu'il ignore le nom de celui qu'il tient séquestré à l'arrière de sa voiture. Par dérision, Lampion l'appellera "Tournedisque". En revanche, on n'entend qu'une fois la Castafiore qui se fait une spécialité d'accommoder à toutes les sauces le nom du capitaine (et qui appelle Nestor Norbert, Lampion Lanterne ou Lampiste) s'en prendre à ce patronyme, d'ailleurs floral comme le sien : "professeur Tournedos", lâche-t-elle en colère, et l'on peut se demander si, comme l'immonde Syldave, elle ne le fait pas exprès, influence inconsciente du tournedos milanais." P.140

L'AUTEUR

Pierre Bénard, autant qu'un tintinophile averti, est linguiste, grammairien et historien. Chroniqueur au Figaro pendant 10 ans, Il a aussi tenu plusieurs chroniques de langue française "Faut-il le dire ?" sur la web radio Canal Académie, plateforme audiovisuelle de l'Institut de France. Il est l'auteur de Mille Sabords ! Mon beau château !, rêverie inspirée sur Moulinsart, la demeure du Capitaine Haddock - une version "rétrécie" du château de Cheverny ! Sans déborder du cadre de cette chronique, on peut ajouter que le château de Moulinsart a été "offert" par Tryphon Tournesol au cours de l'épisode du Trésor de Rackham le Rouge ; Tryphon et Archibald (Haddock !) y vivent depuis cette aventure.