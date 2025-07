Les entrepreneurs parlent aux Français

Trump à la hache face à une Europe hachée

L’accord conclu entre les États-Unis et l’Union européenne consacre la suprématie stratégique de Trump face à une Europe fragmentée, soumise et sans vision. Tandis que Washington impose ses intérêts avec brutalité mais efficacité, Bruxelles s’agenouille, Berlin calcule, et Paris divague. Multilatéralisme, morale et posture ne font plus le poids face au retour du réalisme brut, incarné par un entrepreneur président.