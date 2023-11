Trop de jeunes sont déjà sur la voie de la reconversion professionnelle au moment de démarrer la vie active

Qu’est-ce que tu f’ras toi plus tard ? Derrière cette question a priori banale se cache une forme de pression pour les enfants. En effet, au moment où ils se cherchent encore en tant qu’individu, on leur demande très tôt de prendre une décision qui impactera la suite de leur existence. Et cela, sans beaucoup de connaissances sur les différentes voies qui s’offrent à eux. Un état de fait qui renforce le déterminisme, qui n’est pas bienveillant pour relancer l’ascenseur social, et qui peut amener à devoir se réorienter très vite.

On estime à un tiers des 18-24 ans qui souhaitent se reconvertir, alors qu’en parallèle plus de 70% des professions se trouvent en forte tension de recrutement. Deux tendances importantes et connectées, qui pointent un problème flagrant d’orientation. Le système éducatif est déconnecté du besoin des entreprises et de l’aspiration des travailleurs, il devient urgent que les écoles se remettent en question, car de nombreuses vocations vers des métiers porteurs de sens et qui recrutent sont passés sous silence voire dénigrés au moment de terminer le cycle du collège.

L’envie doit redevenir le moteur de l’éducation

D’ici à 2030, 190 000 postes d'ingénieurs en informatique seraient à pourvoir en France et 75 000 resteraient vacants après des départs en retraite. Les chiffres, qui ne sont pas nouveaux - déjà, à la fin des années 80, une période qui marque le début de l’ère de l’informatique moderne, la filière IT manquait de bras compétents, sont importants. Ce constat est partagé avec de nombreuses autres filières en tension pour lesquelles on n’informe pas correctement les élèves et leurs parents, ce qui ne facilite pas l’orientation. Parce que celles-ci sont considérées comme des voies de garage destinées aux "mauvais élèves", ou alors parce que les préjugés poussent vers des filières "plus nobles", qui mènent à de longues études mais sans forcément de finalités concrètes.

En poussant les jeunes vers des formations inadaptées à leur savoir-faire, nous avons oublié l’essentiel : l’envie. Il y a eu une certaine forme de standardisation de l’orientation qui a poussé à un stéréotypage des fonctions, créant un déséquilibre entre l’offre et la demande. Les métiers non conformes aux standards édictés sont restés sur le bas-côté, ce qui a amoindri l’envie, et donc le sens à son travail. On entend ici et là que les gens n’ont plus envie de travailler, mais c’est faux ! Le défaut d’information et de personnalisation de l’orientation a faussé le marché du travail et nous nous rendons compte aujourd’hui des résultats de 30 années inadéquats de politique éducative exclusive.

Il y a un défaut d’éveil et d’information sur les métiers qui recrutent

Si on prend l’exemple de l’informatique, alors que la matière techno tend à disparaître, il y a une nécessité de la réinventer. De nos jours, compte tenu des (r)évolutions incroyables du secteur, le code pourrait être apparenté à de la culture générale, c’est utile dans tous les métiers : l’automatisation de tâches par exemple. Mais il est important d’expliquer que coder n’est pas réservé aux geeks à lunettes et que ça n’est pas non plus passer des heures à rentrer des lignes de code complexes. Ne faisons pas la même erreur qu’avec les mathématiques, au point de rendre si abstraite la matière qu’on ne sait plus pourquoi on la choisit. Il est essentiel de comprendre ce que ça nous apporte dans le quotidien, et ce quel que soit son métier.

Osons la reconversion

Vouloir changer de voie n’est pas honteux, au contraire. Au-delà des choix de vie, les métiers considérés comme pénibles ne devraient pas être exercés pendant toute une carrière, car ils laissent des retraités fatigués et abîmés. Prenons l’exemple du Danemark qui favorise l’apprentissage tout au long de la vie, dans tous les secteurs, la charpenterie comme la banque. Au Danemark, les pouvoirs publics et les syndicats misent sur le renforcement de l’employabilité et la capacité des individus à gérer les transitions professionnelles. La reconversion est à ce titre, un processus normal.

Or, recruter des profils en reconversion présente de nombreux avantages pour les entreprises : ce sont des professionnels qui ont déjà acquis une certaine maturité, ne serait-ce que parce qu’ils se sont remis en question. Ils arrivent également avec une autre vision et un œil neuf qui améliore l’efficacité collective.

Mais il est dommage que des jeunes qui entrent à peine dans la vie active se retrouvent déjà désabusés par leurs missions en entreprise, ou en situation de chômage prématuré. La reconversion doit être facilitée, mais elle ne devrait pas arriver si tôt. La France a besoin d’une vision politique à plus long terme en matière d’éducation. Bien orienter c’est démarrer très tôt à sensibiliser sur les métiers, dans les classes, grâce à des actions toutes simples comme des vidéos de présentation, des modules de e-learning, des entreprises qui viendraient présenter leur métier, un parcours qualifiant sur une année pour découvrir plusieurs métiers, et pas uniquement 3 jours en fin de cycle au collège. Nous avons un devoir envers les jeunes et leurs familles d’être transparent sur les perspectives d’avenir et sur les débouchés d’où découlent les études. L’orientation ne devrait pas être un sujet dogmatique de politique, mais une question de bon sens. La bonne formation serait en outre un remède à de bien nombreux maux français.