Trois jours et trois nuits - Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse

On sait depuis le Christ qu’il suffit de trois secondes pour un miracle et de trois jours pour une Résurrection. Celle qui révéla aux hommes son immense message - qu’il se sont gardés de trop suivre - qui changea l’ordre du monde.

A Lagrasse, au cours de ce voyage littéraire, il n’y eut pas de miracle dans l’abbaye millénaire, dans ce sanctuaire historique et religieux qui embellit l’espace et veille sur le temps. Il n’y eut pas de conversion spectaculaire de personnalités en quête de Dieu et du reste. Aucun n’y a été frappé par la foudre le long d’un pilier ni n’a troqué sur le champ le costume branché ou l’habit vert pour la bure blanche et la vie abandonnée.

Et pourtant, dans ces lignes, il y a l’Accueil, comme un refuge esseulé pour des âmes brillantes et disparates, souvent éloignées de croire mais toujours en quête de saisir à défaut de comprendre. A la sobre convivialité des chanoines, chacun des hôtes répond en livrant sa version de l’existence au détour d’une halte libre dans ce moment cloîtré, son rapport à Dieu, à la foi, à l’église, à sa propre « condition spirituelle ». Et dans ces mots épars en vérité, leur caractère, leur confession transparaissent comme un chapitre singulier de leur œuvre inachevée.