"Très chers amis" de Gary Shteyngart

En mars 2020, le Covid affole le monde entier. Sacha, écrivain, et sa femme, Macha, psychiatre, parents adoptifs de Natacha, enfant difficile, invitent dans leur maison au bord de l’Hudson quelques amis : Karen, créatrice d’une application de rencontres, Vinod, d’origine indienne, ancien professeur, Ed, anglo-helvéto-canadien, Dee, essayiste, autrefois étudiante de Sacha, et l’Acteur, « le meilleur du monde ». La « colonie » va prendre ses marques en s’installant dans les différents bungalows disséminés dans le parc.

Six mois vont se diviser en quatre actes sans aucune surprise. Ce groupe hétéroclite vit au gré des humeurs des uns et des autres, des rencontres sans lendemain, des confidences banales, des secrets puérils, des soirées arrosées, et aussi des disputes, des rivalités, des trahisons …