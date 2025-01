Petites astuces

Transformez sa routine quotidienne pour rendre la vie plus intéressante : un philosophe partage 3 stratégies pour s’épanouir

S'il est impossible d'échapper à la routine, il est possible de la transformer. Les dernières recherches psychologiques sur la qualité de vie montrent la voie à suivre : en changeant d'état d'esprit, vous pouvez rendre votre quotidien plus intéressant et créer une richesse psychologique dans votre vie.