Trafics en prison : le redoutable défi de la qualité du personnel pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Sud-Francilien à Reau, près de Paris.

Jean-Pierre Escarfail, ingénieur-docteur-es-sciences, a travaillé dans l’industrie et le conseil, notamment chez McKinsey. Après le procès de Guy Georges, assassin de sa fille Pascale, il crée l'Association pour la Protection contre les Agressions et Crimes Sexuels (APACS) et se consacre à l’amélioration des processus judicaires. Membre du Comité de Réflexion sur la Justice Pénale et d’une Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sureté, il participe aujourd’hui aux Etats Généraux de la Justice.

Atlantico : Quelle est la situation aujourd’hui des surveillants ? Comment a-t-elle évolué ces dernières années ?

Valérie-Odile Dervieux : Les gardiens de prison bénéficient depuis le 1er janvier 2024 d'une revalorisation indiciaire puisqu'ils passent de catégorie C à B. C’est quand même très important.

Et pourquoi il y a cette revalorisation ? Ce n’est pas parce qu’on va augmenter le niveau de recrutement, mais c'est juste parce qu’en fait on a du mal à recruter. C'est un sujet récurrent qui existe depuis plusieurs années. En réalité, la question se pose de savoir comment on recrute les surveillants de l'administration pénitentiaire. Le fait-on encore par vocation ? Pour faciliter la tâche des nouveaux entrants, on a commencé par faire des concours régionaux pour que les gens restent dans leur région et la certitude de retourner dans la région rapidement. Ensuite, ils ont lancé des primes de fidélité pour les gens qui restent en région parisienne ou dans les secteurs où il y a moins d'attractivité. Et là, le gouvernement a fait une revalorisation importante puisque le corps d'encadrement passe de catégorie B à catégorie A et comme je vous l’ai dit, les surveillants passent de catégorie C à catégorie B. C’est un pas fait en avant même si la crise de recrutement est une réalité.

Travailler en prison dans les conditions qu'on connaît reste ardu. Et ensuite, sur le lien fait entre la corruption et les conditions des agents de l'administration pénitentiaire, je dois dire que je suis plutôt réservé. Alors oui ces histoires de corruption ou d'erreurs, elles existent, mais elles ne sont pas liées à un statut de précarité ou à un niveau de rémunération. Elles sont liées à la malhonnêteté de certains. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans un milieu fermé, avec des tentations, avec des gens qui proposent, et puis surtout, comme cela avait été souligné lors de l'audition sur le narcotrafic, des détenus qui ont des moyens exceptionnels, c’est plus facile d’être « corrompu ». Et cela ne concerne pas que des surveillants, dans cette histoire de Reau, une greffière a également été mise en cause. Dans la fameuse commission sénatoriale sur le narcotrafic, ils ont évoqué cette crainte de corruption chez les avocats, les greffiers et les magistrats. Il y a un risque parce qu'on est face à des gens qui ont des moyens phénoménaux et qui sont capables de les mettre en œuvre. Les agents, eux, sont susceptibles d'y être sensibles, soit par bêtise parce que quelqu'un les a charmés, soit par avidité.

Mais nous avons en France un corps qui est plutôt bien averti des dangers. En revanche, il faut interroger les conditions de recrutement qui sont à interroger. Et cela reste compliqué de bosser dans ce milieu, ne serait-ce qu’à cause de la surpopulation pénale, qui est liée non pas à une plus forte sévérité des juridictions, mais à un manque de bâtiments. Et même si l’on va construire des prisons, nous n’avons pas assez pas de surveillants pour les garder, on va avoir un réel problème. Donc effectivement, le ministère est obligé d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions de rémunération.

La procédure d'infraction pénale est tellement compliquée, elle est tellement enserrée dans des délais à peine de nullité ou à peine de remise en liberté qu'il suffit d'une erreur d'enregistrement, d'un oubli d'enregistrement, pour que le condamné sorte. C’est pourquoi il est tentant pour certains prisonniers de vouloir corrompre le surveillant. Et dans l'histoire de Reau, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu des alertes parce que pour certains profils, il y avait des nullités qui ressortaient de la non-prise en compte des demandes de mise en liberté.

Jean-Pierre Escarfail : Pour être surveillant de l’AP, il faut réussir un concours (diplôme national du brevet), puis effectuer une formation de 6 mois à École nationale pénitentiaire. Le statut rénové des surveillants leur permet d'évoluer plus rapidement vers des fonctions d'encadrement (premier surveillant, major), puis d'accéder à des postes de commandement (lieutenant, capitaine, commandant pénitentiaires). Les postes de commandement sont accessibles aux surveillants âgés d'au moins 38 ans et justifiant de 12 ans de service dont 5 d'encadrement.

Le salaire du débutant est à partir de 2190 euros brut par mois, soit 24% au-dessus du SMIC. Les primes (liées aux horaires décalés, à l'éloignement géographique...) peuvent augmenter le salaire de manière conséquente.

On peut donc penser que le salaire n’est pas en rapport avec les caractéristiques particulières du métier pratiqué :

· Image négative à l’extérieur

· Risques d’agressions verbales ou même physiques, celles-ci se produisent régulièrement

· Mission complexe : assurer la surveillance et surtout, contribuer à la réinsertion

Leurs conditions de travail et les difficultés de recrutement peuvent-elles expliquer qu’on en arrive à des situations telles que celles évoquées ci-dessus ?

Valérie-Odile Dervieux : Ce sont des concours régionaux, des concours locaux. Mais c'est comme pour la police, on essaye de faire de la diversification et c'est bien parce qu'on ne peut pas avoir que la même catégorie sociale. Problème : il faut que les gens soient sur place parce que c'est beaucoup plus facile de recruter. Mais le temps où on disait « vous allez faire un concours et vous êtes tellement heureux d'avoir ce concours que vous allez partir dans toute la France » est révolu. On ne peut plus recruter comme ça.

Et donc il y a eu la régionalisation des concours de catégorie B, et puis aussi les possibilités d'évolution interne, de formation, de spécialisation et de mobilité interne. Il y a une politique sociale qui est quand même assez bien organisée. En fait, à partir du moment où on a du mal à recruter, on fait des efforts. Mais cela reste insuffisant.

Jean-Pierre Escarfail : Les difficultés de recrutement découlent directement des données ci-dessus. La seule réponse possible n’est bien-sûr pas le comportement des surveillants de Réau incriminés. Elle est entièrement dans les mains de la hiérarchie, du Ministre de la Justice au directeur de l’AP et à ses collaborateurs.

Dans quelle mesure le fait qu’il y ait une plus grande hétérogénéité dans le recrutement impacte-t-il l’administration pénitentiaire ?