Un couple s'embrasse devant un coucher de soleil.

Atlantico : Quelles sont les grandes tendances autour du sexe que l’on voit apparaître ou qui vont émerger d’ici à 2023 ?

Sarah Moglia : Une augmentation notable des ventes de sextoys depuis le 1er confinement du fait à cette période du manque de rencontre a fait évoluer les choses. Les gens ont pris conscience que leur bien-être était primordial et que le sexe en fait partie. Une certaine liberté de pratique est apparue, les 20-30 ans en parlent plus facilement et s'offrent volontiers un sextoy pour un anniversaire par exemple. Une parole plus libre dans les couples ou en société, un vrai intérêt de discussion autour du sexe et de ses pratiques, même dans les médias avec des émissions à 20h ayant des rubriques dédiées. Mais bon ne soyons pas dupes non plus certains sujets comme le bondage ou le fameux ménage à trois ou le sexe à plusieurs sont encore tabous chez de nombreux Français.

Y-a-t-il des ruptures et des continuités vis-à-vis des années précédentes ?

Nous concernant les ventes de produits Arcwave pour personnes à pénis ont décollé et nos produits pour couples We-Vibe et personnes à vulve Womanizer ont toujours eu autant de succès. Une tendance à sortir le sextoy de son point de vente classique apparaît, les grands magasins ou parapharmacies commencent à s'intéresser à ce type de produits. Elles y vont vu des produits tendances reflets de notre société actuelle et un bénéfice non négligeable.



Que traduisent les tendances de la sexualité des Français ?

Le sexe n'est plus limité uniquement à l'acte sexuel mais est un tout. Chaque personne prend soin d'elle, s'écoute, écoute l'autre... les préliminaires ont quasi disparu, grâce aux sextoys, c'est un tout, c'est un voyage. on voit apparaître un phénomène d'amour lent, de souhait de connexion réelle à soi et à l'autre. Et les rencontres sont moins occasionnelles mais centrées sur soi. Les personnes à pénis ou personnes à vulve savent que désormais en quelques secondes ou minutes elles peuvent atteindre l'orgasme... quel bonheur !



Quelle place prennent les nouvelles technologies dans les relations sexuelles actuelles ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

Grâce aux télécommandes on peut déclencher un sextoy à quelques mètres et grâce aux applications avoir une relation sexuelle liés à nos vibromasseurs We-Vibe à plus de 10 000 km de distance... c'est le rêve quand on est séparé de son partenaire ou dans une relation longue distance... imaginez pour un militaire en mission pendant plusieurs mois...il peut garder une vraie intimité avec son ou sa partenaire Pour nous en tant que leader mondial de la sextech nous trouvons ce type de possibilité fantastique. Les gens ont envie de visiter d'autres univers sexuels, la maison des poupées à Berlin, la réalité virtuelle, notre boutique Lovehoney dans le Métaverse en juillet dernier a eu énormément de succès.



Comment peut-on évoquer de nouvelles envies / curiosité à son partenaire sans que cela puisse être gênant?

Soit en étant franc et en disant les choses avant ou pendant ou après l'acte sexuel, soit avec l'aide d'un sexothérapeute. Aller voir un sexologue est de plus en plus courant pour avoir une vie sexuelle épanouie ou pour débloquer une situation. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes mamans et papas qui souffrent après l'arrivée du bébé, la femme a du mal à retrouver confiance en elle moralement et physiquement après tout ce chamboulement et l'homme est souvent en manque et veut retrouver sa vie d'avant... tout en ayant tous deux à gérer un bébé, un job et des nuits coupées.



Quel bilan peut-on faire de l’après covid au niveau des relations intimes ?

Il a été positif car les gens ont priorisé leur corps et leur bien-être après le manque des rencontres et les quelques kilos pris. Notre industrie ne s'est jamais aussi bien portée depuis et les chiffres prévisionnels jusqu'en 2050 sont à faire pâlir d'envie d'autres industries.

Sarah Moglia est Responsable Innovation de Lovehoney Group