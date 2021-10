Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Windows 11

Des personnes essayent des ordinateurs Microsoft. La société vient de lancer Windows 11.

Atlantico : Quelles sont les nouveautés apportées par Windows 11 ? Quelles sont les avancées majeures en comparaison avec son prédécesseur ?

Jérôme Durel : Il y a énormément de nouveautés. La première nouveauté de Windows 11 est d’abord visuelle. L’interface est un peu modifiée. Les fenêtres seront plus arrondies sur les côtés. Microsoft abandonne le design très carré jusqu’à présent pour plus de rondeurs, notamment avec l’explorateur de fichiers.

Vous allez trouver un menu « démarrer » qui est déporté en bas au centre de l'écran et non plus à gauche comme précédemment. Cela a un côté plus pratique et beaucoup plus visible. Ce menu « démarrer » a notamment été revu et corrigé pour afficher les applications principales plus facilement. Vous avez également un nouveau menu de « widgets ». Ils étaient déjà présent dans Windows 10 mais ont été retouchés assez profondément pour afficher plus d’informations. Des progrès sensibles ont été fait sur le multitâche avec la possible d’afficher toutes les fenêtres côte à côte via un bouton ou l'apparition des bureaux virtuels. Ces dispositifs existaient déjà sur macOS depuis longtemps. Windows l’a repris. C’est un ajout très pratique.

Les bureaux virtuels permettent d'avoir des bureaux dédiés à des tâches spécifiques. Un pour la bureautique et votre travail, l'autre pour une utilisation personnelle par exemple. Cela facilite l’usage quotidien et permet d’être plus productif.

Un autre atout de Windows 11 n’a pas encore été activé. Cela sera accessible dans les prochains mois. Windows 11 prendra en charge les applications Android. Cela ouvrira un champ des possibles assez important car vous pourrez avoir des applications que vous avez sur votre smartphone aujourd’hui qui tourneront sur Windows.

Est-ce que cela va être consommateur de ressources ou permettre une optimisation d’énergétique ?

Windows s'améliore sur la consommation d'énergie et de ressources. Les ordinateurs portables en sont les principaux bénéficiaires puisqu'ils gagneront légèrement en autonomie. Le PC peu puissants devraient également être un peu plus rapide.

Windows 11 est-il compatible avec tous les ordinateurs ? Allons-nous devoir acheter de nouveaux appareils ?

Windows 11 n’est pas compatible avec tous les ordinateurs. Il y a des pré-requis, notamment sur la performance de l’ordinateur comme par exemple un processeur avec au moins deux cœurs qui est cadencé à 1 gigahertz. Il faut que ce soit un processeur 64 bits, que le PC possède 4 gigas de mémoire vive (RAM), et 64 gigas de stockage minimum.

Par ailleurs, il y a un détail qui est aussi important, il faut que votre PC prenne en charge "TPM 2.0", le module de plateforme sécurisé. Ce n’est pas courant sur les machines un peu datées, mais celles de moins de 5 ans devraient en mesure de le faire.

Est-il bien optimisé pour les mobiles, tablettes et les interfaces tactiles ?

Windows n'existe désormais plus sur mobile, mais il existe encore des PC dits "convertibles" qui possèdent un écran tactile et peuvent donc s'utiliser comme des tablettes. Pour ces derniers, le système est bien optimisé grâce à la possibilité de basculer sur une interface specialement pensée pour des usages "tactiles".

La très grande majorité des tablettes à proprement parler d'aujourd'hui tournent sous Android ou iPadOS, et l’arrivée de Windows 11 ne changera rien pour elles.

Est-ce que les utilisateurs lambda y trouveront leur compte ? A qui est-il destiné principalement ?

Windows 11 est destiné à tous les utilisateurs ayant un PC sous Windows. Il y a des nouveautés d’interface, des changements et des nouvelles fonctionnalités qui sont agréables et qui facilitent le quotidien. Pour autant, le passage de Windows 10 à Windows 11 n’est pas une refonte totale et très profonde du système. Windows reste Windows. Mais il y a des évolutions qui rendent son utilisation plus facile au quotidien.

Au sein des entreprises et malgré la période du télétravail, votre PC sous Windows sera plus facile à utiliser avec cette nouvelle version. Dans les grandes entreprises, les évolutions sont souvent gérées par la direction informatique qui mettra à jour les PC. Il faudra alors se rapprocher de la DSI de votre entreprise pour obtenir Windows 11.

