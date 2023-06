Tout ce qu’il vous faut savoir sur les principales nouveautés de la WatchOS 10 d'Apple

Apple Watch

Atlantico : D’ici quelques semaines, le nouveau système d’exploitation Apple Watch devrait être disponible. Quelles sont les principales fonctionnalités de Watch OS 10 ? Pourquoi cette mise à jour ?

Gilles Dounes : Il y a chaque année une mise à jour de watchOS plus ou moins incrémentale, mais cette année la montre connectée d’Apple fêtera son 10e anniversaire en avril prochain : Le temps était venu d'un changement un peu plus radical, ou du moins davantage perceptible d'autant que chaque constructeur de smartphone se pique désormais de proposer sa montre connectée à l'appui de son smartphone, et parfois des copies conformes de l'Apple Watch !

Apple se devait donc de réagir : d'une part au niveau du logiciel proprement dit et de l'interface utilisateurs, et en ajoutant un certain nombre de fonctionnalités d'autres part. L'affichage occupe ainsi l'intégralité de la surface d'écran disponible, améliorant d'autant la présentation des informations laquelle a également été repensée. L'accès aux piles intelligentes qui regroupent plusieurs applications a été simplifié, et l'accès à l'écran de configuration est désormais accessible depuis l'intérieur de n'importe quelle application.

Et puis Apple semble vouloir mettre un coup de collier supplémentaire en ce qui concerne le sport cycliste, et aller plus loin dans son approche du bien-être et de la santé mentale.

De nombreuses MaJ accompagneront Watch OS 10, notamment sur les modules vélo, randonnée, santé, mais aussi sur le software. Que peut-on attendre en termes d’évolutions, de performance ?

Apple compte améliorer la quantité et la qualité des informations affichées dans les cartes, y compris les représentations géosynclinales lors de l'activité de randonnée. Et surtout Apple se propose de miser sur l’application cyclisme avec l'intégration de données biométriques fournies par un certain nombre de capteurs externes synchronisés par Bluetooth. Tout cela bien entendu en synergie avec l'Apple Watch Ultra, le modèle le plus haut-de-gamme de la marque présenté en septembre dernier, même si un certain nombre de ces informations et de statistiques seront disponibles sur l’écran de l’iPhone également.

Il ne serait guère étonnant de voir l’Apple Watch Ultra encore en vedette en septembre prochain, en même temps qu'un certain nombre de capteurs de la marque ou d’équipementiers partenaires. Il n'est pas non plus exclu de voir Apple davantage présent sur une épreuve sportive de cyclisme, par exemple avec Apple TV +.

Apple semble avoir également tiré toutes les conséquences des séquelles entraînées par la pandémie mondiale dans l'ensemble de la population, et chez les plus jeunes en particulier. L'application Santé va désormais permettre d'évaluer son humeur sur une échelle de valeur comparable à celle utilisée dans les établissements hospitaliers, et de les comparer à un certain nombre de facteurs d'activité comme le sommeil, le temps passé à l'extérieur, la qualité du sommeil, etc.

Autre approche comportementale, l'auto évaluation et les suggestions de correction de la distance de consultation de l'écran, dans le but de réduire la prévalence et l'apparition de la myopie, en particulier chez les enfants.

Comment savoir si le nouveau système sera compatible avec sa propre Apple Watch ? Que faire en cas d’incompatibilité ?

Apple a d'ores et déjà publié la liste des modèles qui seront compatibles : watchOS 10 nécessite l'iPhone XS, l'iPhone XR ou une version ultérieure, avec iOS 17 et l'un des modèles d'Apple Watch suivants : Apple Watch Series 4 ; Apple Watch Series 5 ; Apple Watch SE ; Apple Watch Series 6 ; Apple Watch Series 7 ; Apple Watch Series 8 ; Apple Watch Ultra.

Dernier modèle compatible, l'Apple Watch Series 4 a été commercialisé pour la première fois en 2018, il y a cinq ans : dès lors, à chacun de juger de l'état de vétusté de sa montre, ou de l'envie de se faire plaisir et d'éventuellement faire plaisir à quelqu'un de sa famille ou de son entourage en donnant une seconde vie à son Apple Watch. Mais en tout état de cause, la réalité est loin des procès en sorcellerie sur l'obsolescence programmée qui sont régulièrement intentés à la marque à la Pomme…

Faut-il craindre de nouvelles failles potentielles et, éventuellement, patienter avant l’installation du nouvel OS ?

Il faut distinguer les failles, c’est à dire les failles de sécurité, et les bugs du logiciel. En ce qui concerne les failles de sécurité, celles-ci sont relativement peu fréquentes sur les différents OS de Apple (macOS, iOS, watchOS, tvOS) par rapport à ce que peuvent connaître leurs concurrents basés sur Android.

En revanche les bugs sur les logiciels dans leur fonctionnement ne sont malheureusement pas rares, et si l'on veut être tout à fait tranquille, on peut effectivement attendre la prochaine mise à jour impaire (10.0.1) qui viendra inévitablement border les premières bavures, quelques jours après le la mise à disposition de watchOS 10.

Mais, l'Apple Watch n'étant pas un outil de travail essentiel non plus, on peut également satisfaire sa curiosité en faisant la mise à jour immédiatement, qui t'a pester si les choses se passent mal. Il faudra on se cale au préalable effectuer l'avis à jour de son iPhone vers iOS 17.