« Tous les Français qui le souhaitent » : ce que révèle vraiment une formule anodine d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron sur TF1 annonces sur la stratégie vaccinale "Tous les Français qui le souhaitent"

« Tous les Français qui le souhaitent » pourront se faire vacciner. Sous ses airs anodins, cette phrase du président Emmanuel Macron résonne étrangement. Si on la prend à la lettre, elle signifie que les Français, et eux seuls, bénéficieront de la vaccination. Elle ne concernera donc pas les étrangers.

Si tel était le cas, il s’agirait d’une profonde révolution, et même d’un tsunami idéologique : cela signifierait que le président, cédant à la vulgate nationaliste, a décidé de réserver à la vaccination à une partie de la population. Ce serait une sorte de préférence nationale appliquée à la politique sanitaire.

Une rapide vérification permet d’écarter cette interprétation. Renseignement pris, la vaccination concerne bel et bien toutes les personnes qui résident en France, ce qui inclut tous les étrangers, et même les étrangers qui sont en situation irrégulière. Cette générosité peut évidemment se comprendre : comme le virus ne respecte pas les nationalités, la politique de vaccination se doit d’être territoriale, et non nationale, si elle veut être efficace.

Mais dans ce cas, pourquoi le président parle-t-il uniquement des Français ? Pourquoi reprend-il un vocabulaire qui ne correspond pas à la réalité, surtout si c’est pour utiliser une rhétorique nationaliste dont il a par ailleurs souvent eu l’occasion de dire beaucoup de mal ?

On peut d’abord avancer une explication pratique : il est plus simple de dire « les Français » que « les personnes qui résident sur le territoire national ». Mais cette explication n’est pas suffisante. En politique, les mots comptent, et le président n’a pas la réputation de choisir ses mots au hasard.

On doit alors envisager d’autres explications. Nous en suggérerons deux. La première est que, dans les périodes de crise, l’inquiétude réactive les identités qui font sens pour la population, en l’occurrence leur identité nationale. L’opinion attend de ses dirigeants qu’ils réaffirment leur souci de protéger en priorité ceux qui les ont désignés. On voit d’ailleurs que, dans la course actuelle aux vaccins, les préoccupations des gouvernements sont très centrées sur la protection de leur population, même si l’Europe a instauré un mécanisme d’achat et de répartition collectif. Le fait que le président Macron utilise une formule nationaliste confirme que les besoins identitaires sont suffisamment prégnants pour forcer les dirigeants à s’en inspirer.

A cette première explication, on en rajoutera une seconde en revenant sur l’une des raisons qui poussent généralement les dirigeants à mentir : c’est lorsque la vérité est susceptible de créer trop de tensions. Si le président préfère en effet mentir, c’est parce qu’il lui serait difficile de dire la vérité. Car s’il avait voulu être conforme à la réalité, il aurait dû parler de « toutes les personnes qui résident sur le territoire, y compris celles qui sont en situation irrégulière ».

On imagine alors les réactions ou du moins les interrogations qui auraient pu en résulter. Est-il juste par exemple d’offrir gratuitement le vaccin à des immigrés clandestins ? Est-il juste surtout de considérer ceux-ci à égalité avec les Français ou avec les étrangers légaux puisque, pour sa politique vaccinale, la France a choisi de donner la priorité à des critères tels que l’âge ou les fragilités physiques ?

On peut certes s’accorder sur le fait qu’une politique de ce type a le mérite d’être très généreuse. Mais les esprits chagrins pourront aussi souligner que, puisque la vaccination n’est pas obligatoire, l’Etat n’est pas tenu d’offrir gratuitement un vaccin à tout le monde, surtout en sachant que cette générosité est susceptible de donner une raison supplémentaire pour venir illégalement en France. Du reste, on peut se demander, à l’heure où l’immigration clandestine suscite de nombreuses tensions, s’il est bien logique de vacciner ceux qui ne respectent pas la loi, surtout à l’heure où, dit-on, le respect de la loi constitue le socle élémentaire de l’appartenance à la République.

On voit ainsi que la formule « tous les Français » crée un double problème : d’une part elle entretient une illusion sur la nature des préoccupations qui guident le président de la République, d’autre part elle évacue des débats qui ne sont pas, en eux-mêmes, illégitimes puisqu’ils concernent la nature de la solidarité nationale et la conception que l’on se fait de la citoyenneté. Bien sûr, le recours au mensonge n’est pas nouveau, ni dans la vie politique française, ni de la part de cet exécutif. Mais il vient ici révéler une certaine contradiction dans la rhétorique présidentielle en montrant qu’Emmanuel Macron n’hésite pas à exploiter l’imaginaire national lorsqu’il en a besoin, tout en essayant d’escamoter des enjeux qu’il n’a pas envie d’aborder, escamotage qui a d’autant plus de chance de réussir que les médias n’ont manifestement pas l’intention de questionner le président sur les détails de ses prises de parole, même lorsque lesdits détails devraient interpeller.