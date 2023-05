Un avion de ligne, Illustration, Photo AFP

Cofondateur de la startup Faraday dédiée à la proposition électrique et hybride pour aéronefs

Atlantico : Vous êtes expert dans l’industrie aéronautique mais également un grand voyageur depuis plusieurs dizaines d’années. Concernant le prix des billets d’avion, les compagnies aériennes ne dévoilent pas le secret de leurs stratégies tarifaires. Comment l’expliquer ?

Gilles Rosenberger : Cela s’appelle le yield management, technique partagée par toutes les compagnies aériennes. Cette stratégie consiste à faire varier les prix des services proposés en fonction de la demande et du comportement des consommateurs.

Dans toutes les compagnies, il y a une équipe qui surveille le prix des concurrents et le nombre de consultations qu’ils reçoivent sur internet. Quand le prix des concurrents diminue, les compagnies aériennes diminuent le prix pour générer de nouvelles consultations. Quand les prix sont placés plus bas que les concurrents, ils peuvent aussi le faire de manière stratégique afin de montrer qu’ils sont moins chers.

Mais cela peut évoluer dans le temps. Par exemple, quand Air France juge que sa part de marché a suffisamment augmenté par rapport à celle de la compagnie Emirates, ils vont être tentés de stabiliser leurs prix.

Et si l’acheteur se met en navigation privée au moment de l’achat ?

Le prix n’est pas déterminé par rapport à l’individu, mais par rapport au nombre de consultations. Que la navigation soit privée ou pas, cela ne change rien.

Le prix ne va pas être le même si le lendemain de votre consultation, 2000 consultations de plus ont été comptabilisées. C’est le rôle de l’opérateur du yield management de déterminer ça. Lui a un objectif de chiffre d’affaires global.

Lorsqu’il est écrit qu’il reste deux sièges restants, dans quelle mesure est-ce une stratégie de la part de la compagnie aérienne ?

Oui, il y a incontestablement une stratégie de la part des compagnies aériennes. Lorsqu’il est dit qu’il reste deux places restantes à ce prix, cela ne veut pas dire que ce sont les dernières. Derrière ces places, ils en ont une trentaine ou une cinquantaine avec un prix inconnu. On ne sait pas si les suivantes ont un prix plus élevé.

Réserver en semaine est-il avantageux pour le voyageur ? Est-ce plus cher pour un couple ?

La règle globale reste le yield management. Or il y a mécaniquement plus de consultations le week-end donc les prix seront plus chers.

Pour un couple, la compagnie aura plus de mal à placer deux personnes donc les prix peuvent en effet être supérieurs, même si cela est plus difficile à affirmer.