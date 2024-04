"Tina Modotti, l’oeil de la révolution" : une émigrée photographe, témoin engagé des bouleversement politiques du début du XXe siècle

Tina Modotti est une photographe italienne née en 1896, émigrée à 16 ans en Californie en 1913. Jeune ouvrière textile, elle découvre le monde artistique et intellectuel d’abord au travers du théâtre amateur. Puis sa passion pour la photographie se révèle lors de sa rencontre avec le photographe Edward Weston. Leur installation ensemble au Mexique en 1923 marque pour l’artiste le point de départ de son engagement et de son style, comme une nouvelle naissance. Intégrée au cercle des artistes et intellectuels locaux dans un pays en plein bouleversement politique et social, elle se détache de l’esthétique formelle de Weston et commence un travail très personnel centré sur le témoignage artistique du réel, trouvant sa source à la fois dans son origine modeste, son statut d’émigré et son regard de femme. Elle photographie la rue, les campagnes, les manifestations, les fêtes populaires, les héros de la révolution, les femmes. Son engagement au sein du Parti Communiste renforce la dimension militante de son œuvre qui évolue vers le symbolisme politique.

Son œuvre, contribution majeure à la photographie des années 20, offre un regard unique sur la condition des démunis et le déploiement d’un nouvel imaginaire pour les femmes mexicaines. Son œil en fait également une inspiratrice majeure pour les générations ultérieures de photographes au Mexique.