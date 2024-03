Théâtre : "Les pâtes à l’ail", une comédie dans laquelle le rire est employé comme arme de réflexion massive

Il y a la force et le rythme de l’écriture des trois auteurs qui, sur un sujet aussi sensible que abordé ici, réussissent à écrire une comédie dans laquelle le rire est employé comme l’arme de réflexion massive en soulevant un problème de société majeur sans jamais céder au pathos de la situation.

La complicité des trois compères (les deux comédiens et leur metteur en scène) est un régal :

la direction d’acteur de Jean-Carol Larrivé, toute en subtilité, sait se faire aussi discrète qu’efficace.

l’interprétation sobre, sincère et attachante de Bruno Gaccio et Philippe Giangeco emporte la salle du lever de rideau jusqu’au dénouement. On est heureux de redécouvrir le talent de ces deux comédiens formidables et généreux.

C’est dans un décor chaleureux que l’on entre dans le spectacle, comme si on était chez soi. Ce qui arrive sur le plateau nous arrive à nous aussi et notre empathie est immédiate.

On est touché et c’est bon.