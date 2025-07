Union Européenne

Tentatives de recadrage idéologique : ces 14 États membres qui refusent le chantage budgétaire de la Commission de Bruxelles

Coalition inédite à Bruxelles : quatorze États membres rejettent la réforme budgétaire que la Commission doit dévoiler d’ici la fin du mois. Motif : la fin programmée des fonds de cohésion, redistribués depuis trente ans aux régions les plus pauvres, au profit de « plans nationaux d’investissement » conditionnés à des réformes et orientés vers la défense. Les pays bénéficiaires dénoncent une recentralisation des 400 milliards d’euros d’aides régionales et redoutent, à terme, une réduction de 15 % à 20 % des subventions agricoles. Face au soutien affiché de l’Allemagne et de la France, la bataille s’annonce serrée, même avec l’appui de poids lourds comme l’Espagne et la Pologne.