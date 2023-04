Tendez l’oreille, les plantes ne sont pas silencieuses et voilà les sons qu’elles émettent

Les plantes émettent des sons indétectables par l'oreille humaine.

Lilach Hadany est Professeure, École des sciences végétales et de la sécurité alimentaire, Université de Tel-Aviv.

Atlantico : Selon vos dernières recherches, les plantes émettent des sons indétectables par l'oreille humaine. Comment avez-vous découvert ces sons ?

Lilach Hadany : Nous avons utilisé des microphones à ultrasons sensibles. Nous avons commencé par tester la gamme des ultrasons parce que nous pensions que si les plantes émettaient des sons à notre portée auditive, cela aurait été bien documenté auparavant.

Comment les plantes produisent-elles "physiquement" ces sons ?

Le mécanisme le plus probable est la cavitation, où des bulles d'air apparaissent dans le xylème de la plante. Mais cela nécessite des recherches supplémentaires pour être vérifié.

Dans quelles conditions les plantes produisent-elles ces sons ?

Nous avons enregistré des sons principalement dans des conditions de stress (généralement la sécheresse ou la coupe de la plante, mais aussi l'infection des tomates). De plus, les plantes émettent peu de sons lorsqu'elles ne sont pas stressées (moins d'un clic par heure chez la tomate et le tabac dans la boîte acoustique).

Pourquoi les plantes émettent-elles ces sons ?

C'est une question très intéressante. Nous ne le savons pas encore. Nous voyons deux explications principales :

a. comme un sous-produit d'autres processus physiologiques.

b. comme un mode de communication

Il peut aussi s'agir d'une combinaison des deux.

Quel impact ces sons peuvent-ils avoir sur l'environnement proche des plantes ?

Il est possible que d'autres organismes, pour qui l'état de la plante est important, évoluent pour répondre aux sons - mais cela nécessite des tests. Il peut s'agir d'animaux (par exemple les herbivores, dont certains sont déjà capables d'entendre ces sons et de décider quelle plante manger), de plantes voisines (qui se préparent au stress) et éventuellement d'agriculteurs (qui décident par exemple quand irriguer la plante).

Devons-nous parler de ces sons en termes de communication ?

Pas encore. Tout au plus "communication potentielle"

Vous étudiez ces sons principalement sur la tomate et le tabac, êtes-vous sûr que toutes les plantes émettent des sons ?

Je ne suis pas sûr que toutes les plantes émettent des sons, mais seulement que de nombreuses plantes émettent des sons. Nous avons également testé le blé, le maïs, la vigne, le cactus mammilaria et le henbit, une liste qui comprend plusieurs familles différentes, ce qui suggère que le phénomène est courant.

Nous n'avons cependant pas réussi à enregistrer à partir de l'amande ou des parties de la vigne couvertes d'écorce, et nous pensons que cela nécessite un environnement différent.

Vous dites que cette étude pourrait avoir des implications importantes pour l'agriculture. Comment cela se fait-il ?

Elle suggère une nouvelle façon de surveiller le stress des plantes, sans les toucher.