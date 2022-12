Tempête Covid en Chine : et s’il était enfin temps de regarder ce que fait Taïwan

L’un des tournants majeurs de cette pandémie aura certainement été la décision prise le 7 décembre dernier par les autorités chinoises de sortir de leur politique zéro Covid.

Atlantico : Au début de l’année 2020, le monde découvre la Covid-19 avec stupeur. Dans la panique, les pays occidentaux ont largement copié la Chine dans la gestion de la pandémie, notamment en reprenant l’idée des confinements. L’OMS a d'ailleurs donné des recommandations elles-mêmes prises sous l’influence de la Chine. En quoi cette situation a-t-elle été problématique ? Dans quelle mesure cela a-t-il contribué à la situation sanitaire désastreuse que nous avons connue ? (confinement inefficace à long terme, etc)

Antoine Flahault : Au début de la pandémie, en l’absence de vaccins et de traitement contre le COVID-19, nous n’avions pas d’autres choix que d’adopter des mesures, en effet moyenâgeuses que sont les confinements, quarantaines et couvre-feux. Nous avons généralisé l’usage des masques un peu tard, mais la communauté scientifique, y compris l’OMS, n’était pas consensuelle au début de la pandémie sur ce point. Donc je ne crois donc pas que l’on puisse imputer aux mesures mises en œuvre par la Chine la situation dans laquelle le reste du monde s’est retrouvé. On peut même dire que la Chine à l’époque a plutôt su bien gérer la crise émergente sur son territoire et qu’on a tenté de l’imiter parce que les mesures semblaient efficaces. On peut juste regretter que les autorités chinoises aient mis près d’un mois à reconnaître (c’était autour de la fin janvier 2020) la transmission interhumaine du coronavirus, et retardé d’autant l’arrêt complet des transports internationaux depuis Wuhan, contribuant à diffuser alros le virus dans le monde.

Dans quelle mesure une fermeture des frontières comme l’a fait la Chine se révèle moins efficace qu’il n’y paraît ? Des séquençages de masse, qui permettraient de détecter les nouveaux variants, auraient-ils été plus efficaces ?

La fermeture des frontières, nous l’avons étudié à l’aide de modèles mathématiques dès l’époque du Sida, est une mesure théoriquement efficace si elle est appliquée très précocement, ce qui rend illusoire en pratique sa mise en œuvre. Dans le cadre d’une stratégie zéro Covid, tant que les virus ne sont pas trop transmissibles, la fermeture complète des frontières aux voyageurs s’avère efficace, mais l’exemple chinois actuel montre que la situation devient intenable dès que l’on a affaire à un sous-variant d’Omicron très transmissible. De toute façon le transport du fret n’a jamais été suspendu avec la Chine et les équipages qui les prennent en charge ont pu ramener des virus sur le territoire. En pratique, dès que l’on dispose de vaccins largement distribués, la fermeture des frontières est une mesure extrêmement lourde sur le plan social et économique et pas très efficace à long et même moyen termes sur le plan sanitaire.

Alors que beaucoup s’inquiètent d’un déferlement de Covid sur le reste du monde en raison de la fin de la politique du zéro Covid en Chine et de ses échecs, l’Occident réagit de manière désorganisée. Pourquoi ne pas enfin nous inspirer de Taïwan qui n’a quasiment jamais confiné sa population mais réussi à avoir une mortalité Covid extrêmement faible ?

Il va y avoir en effet des leçons à tirer de cette pandémie et probablement les pays asiatiques mais aussi du Pacifique auront à nous en donner. Tant en matière de testing et de traçage des cas et des contacts, qu’en termes de prévention de la contamination par voie aérosol - ventilation et port du masque - ces Etats démocratiques ont souvent mieux réussi que les Européens et les Américains.

Concernant le contrôle sanitaire aux frontières, pour ma part je préconise un test PCR à l’arrivée des voyageurs en provenance de Chine, pas tant pour contrer l’arrivée des virus sur le territoire européen, comme nous l’avons dit plus haut, c’est une mesure illusoire, mais plutôt pour parfaire notre renseignement en matière de circulation des variants en Chine et pour être informés rapidement de l’émergence de nouveaux variants. C’est donc dans un objectif de veille sanitaire que je le recommande, en raison du manque de transparence des autorités chinoises sur la distribution des variants circulant sur leur territoire et sur les statistiques du COVID-19 dans la crise actuelle.