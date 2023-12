"Taïwan, la présidente et la guerre" d'Arnaud Vaulerin

Vaulerin connaît bien ce terrain, ce peuple et son histoire. C'est une Chine en miniature qui a concilié, au fil du dernier demi-siècle, des libertés à l'occidentale avec une efficacité industrielle hors de pair. Dans un style journalistique, cet ouvrage distille de nombreuses informations factuelles sur les lieux, sur les populations qui y vivent aujourd'hui et sur l'histoire troublée de cette région que la plupart des lecteurs ne connaissent sans doute pas. Cet aspect documentaire est l'une des forces du livre.

L'auteur dépeint aussi bien le destin original de cette femme, Tsai, née à Taïwan, d'ascendance pour moitié autochtone, élevée à la chinoise mais formée à l'occidentale, en partie aux Etats-unis.

Rien ne la prédisposait aux plus hautes fonctions politiques. Ce sont les circonstances et ses compétences de négociatrice entraînée qui lui ont ouvert les portes de la politique jusqu'aux plus hautes fonctions ministérielles et à l'élection présidentielle de 2016 qu'elle a remportée haut-la-main !

Vaulerin place son ouvrage sous l'égide de l'ancien président Tchèque Vaclav Havel, un intellectuel d'un destin exceptionnel, comme Mme Tsai. Une phrase sibylline de Havel est placée en exergue : « la seule cause perdue est celle que nous abandonnons », sentence qui s'applique bien à la présidente taïwanaise !

Vaulerin ne cache pas non plus sa sympathie pour ce peuple hétéroclite qui occupe une île dont la population indigène était aborigène et non chinoise. La complexité ethnique de Formose va ainsi de pair avec une démocratie en pleine effervescence dont l'auteur nous fait découvrir les arcanes : elle est sortie de la tyrannie Tchang et du Kuo Ming Tang pour construire un État libéral moderne !