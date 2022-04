"Sur un air de Tango" d’Isabelle de Tolédo : un tango bien propre

On comprend l’objectif : il s’agit de saisir et de proposer un petit moment de vie, la vraie, la nôtre, la vôtre, entre le travail, , les révélations familiales, les liens, l’affection, la désertion de l’amour, les infidélités, la vieillesse, le deuil et la mort.

On ne s’ennuie pas vraiment, on passe même un bon moment, mais on ne retient pas grand-chose de cette tranche d’existence qui manque à la fois de profondeur, d’intensité et d’ampleur. On cherche le propos, on s’interroge sur les enjeux, on attend quelque chose comme un dénouement... qui n’arrive pas.